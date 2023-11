EMEI Tangará recebe troféu do Campeonato de Tampinhas

A Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Tangará, no Frezzarim, recebeu o troféu do Campeonato de Tampinhas, Lacres e Blisters, na tarde desta sexta-feira (17). O campeonato é idealizado pela APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, em parceria com as secretarias de Meio Ambiente e de Educação.

A escola foi a unidade que mais arrecadou os materiais recicláveis em outubro, na categoria de Educação Infantil da rede municipal, segundo a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke.

“O troféu é um incentivo para a escola, pelo trabalho desenvolvido junto aos alunos e comunidade. O campeonato mobiliza a população para a arrecadação dos materiais recicláveis, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Os vencedores da primeira fase do campeonato serão premiados no evento Destaques Ambientais, no dia 7 de dezembro”, disse Kátia.

Mais notícias da cidade e região

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, falou sobre a ação junto aos alunos e parabenizou a escola pela conquista. “É uma iniciativa muito importante para que as pessoas possam contribuir com a destinação correta dos materiais para a reciclagem. A EMEI Tangará está de parabéns pelo empenho neste projeto, que promove a educação ambiental e ajuda a APAE nos projetos sociais”, disse Fábio.

Participaram da solenidade de entrega do troféu na EMEI Tangará as supervisoras de Educação, Kely Nandin e Cátia Cilene Barbosa, a diretora da EMEI, Maria do Carmo, os representantes da APAE, Isabella Silva dos Santos e Valdenir Blanco, entre outros convidados.

Também apoiam o projeto a Diretoria de Ensino, Sicredi, Rotary Club Ação, Comunidade Salesiana Dom Bosco, entre outros colaboradores.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP