Empresa-filha da Unicamp oferece 14 cursos gratuitos com certificado

Cursos- Neste mês de novembro, a FM2S Educação e Consultoria,

startup localizada no Parque Científico e Tecnológico da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp- filha), oferece 14 cursos 100% online e gratuitos, de temas que envolvem conhecimentos técnicos (hard skills) e habilidades sociais (soft skills).

As capacitações trazem conhecimentos que vão desde fundamentos de gestão de pessoas, projetos, qualidade e liderança, até aquelas que envolvem logística, produção industrial, excelência operacional e o universo da melhoria contínua.

“A ideia de disponibilizar todos esses cursos de forma gratuita faz parte da missão da startup, de possibilitar inclusão e acesso ao conhecimento. Eles podem ser acessados por qualquer pessoa, de qualquer cargo ou empresa; também são recomendados para aquelas que buscam recolocação profissional”, registra Virgilio Marques dos Santos, sócio-fundador da FM2S.

Todas as capacitações trazem conceitos sólidos e exemplos práticos, com casos reais de como aplicar a teoria no dia a dia e no ambiente profissional. Os professores são formados por instituições como Unicamp, universidades de São Paulo (USP), Estadual Paulista (Unesp) e Federal de São Carlos (UFSCar), além de terem ampla vivência em consultorias.

As iniciativas são abertas a todas as pessoas interessadas e as inscrições estão disponíveis até 30 de novembro, em https://ead.fm2s.com.br/cursos/. É possível se inscrever em quantos cursos desejar. O acesso é válido por um ano após a inscrição, com um mês de suporte e certificado incluso.

Confira todos os cursos disponíveis:

– White Belt (8 horas) e Yellow Belt (24 horas), para embarcar no mundo Lean Seis Sigma e melhoria contínua, com certificação internacional;

– Introdução ao Lean (9 horas);

– Introdução ao Lean Healthcare (4 horas);

– Fundamentos da Gestão da Qualidade (9 horas);

– Fundamentos da Gestão de Projetos (5 horas);

– Fundamentos da Gestão da Produção Industrial (8 horas);

– Fundamentos da Gestão Logística (6 horas);

– Fundamentos em Gestão de Pessoas (6 horas);

– Fundamentos da Gestão e Liderança (5 horas);

– Fundamentos da Excelência Operacional (6 horas);

– Elaboração de POP – Procedimento Operacional Padrão (4 horas);

– OKR, Objectives and Key Results (5 horas);

– Power BI (17 horas).

Informações detalhadas sobre cada capacitação estão no site da FM2S.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp – (19) 99132-0984.