Empresa sueca traz carro elétrico pra mulheres

Sueca aposta em mulheres- Com o objetivo de fortalecer sua dedicação

à sustentabilidade e avançar em iniciativas relacionadas às boas práticas de ESG (ambiental, social e governança, em português), a Mölnlycke, líder em curativos de silicone focados na prevenção e tratamento de feridas, introduziu recentemente carros elétricos conduzidos por mulheres à sua frota de veículos. Os automóveis são destinados às entregas dos produtos da empresa para clientes, em São Paulo (SP). A iniciativa faz parte de uma colaboração estratégica com a UPS Supply Chain Solutions, tendo como principal meta a redução da pegada de carbono e da poluição sonora gerada durante as distribuições realizadas nas instituições de saúde.



“Estamos entusiasmados em avançar em nossa estratégia de responsabilidade ambiental. Ao adotar veículos elétricos, contribuímos para a melhoria da saúde pública, reduzindo as emissões de dióxido de carbono e minimizando ruídos. Além disso, a iniciativa pode potencialmente diminuir o congestionamento nas ruas durante os horários de pico de tráfego, pois os automóveis são capazes de operar em horários alternativos. Aqui valorizamos parcerias sustentáveis que não apenas beneficiam nossos parceiros, mas também a sociedade como um todo”, explica Pedro Schildknecht, presidente da Mölnlycke no Brasil.

O lançamento oficial dos veículos ocorreu no Hospital Sírio-Libanês, localizado na capital paulista, instituição que compartilha dos mesmos valores, práticas e princípios de ESG. O objetivo da companhia é ampliar a ação para outras regiões nos próximos meses, expandindo seu alcance e contribuindo para promover um mundo mais consciente.

Ação também reforça igualdade de gênero

A empresa optou por designar exclusivamente mulheres como condutoras dos veículos elétricos, seguindo um modelo de equidade de gênero. “Acreditamos na importância da inclusão e igualdade, portanto, estamos comprometidos em dar às mulheres a oportunidade de desempenharem um papel significativo nessa operação. Essa iniciativa reforça o valor e a competência das funcionárias”, complementa Pedro.

A Mölnlycke está à frente dessa ação para que as funcionárias da UPS Supply Chain Solutions, com mais de 50 anos, assumam o volante em uma função historicamente dominada por homens. Esse compromisso demonstra a dedicação da corporação em promover oportunidades de forma igual para todos os membros da equipe.

Sobre a Mölnlycke:

A Mölnlycke é uma empresa sueca, líder de mercado em soluções médicas e pioneira em curativos com alta tecnologia de silicone no mundo. Com mais de 170 anos no mercado, a Mölnlycke opera em mais de 40 países. Na América Latina, além do Brasil está também no México, Cuba, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia, Chile, Argentina e Centro América. Sua missão é oferecer os melhores cuidados na prevenção e no tratamento de feridas, gerando mais conforto e qualidade de vida aos pacientes. Buscando oferecer uma atenção especial para quem sofre com feridas, a empresa promove a Campanha Poder da Gentileza, ressaltando o valor que cuidados gentis têm na cicatrização. Saiba mais no site.