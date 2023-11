Influenciadora- O cantor Marrone, que faz dupla com Bruno, chamou

a atenção da internet depois que foi visto andando de mãos dadas com uma novinha de 18 anos. A cena aconteceu nos bastidores de um show neste fim de semana e repercutiu bastante após os fãs notarem que ele fará 58 anos no próximo dia 9, se tornando um homem 40 anos mais velho que ela.

A moça é mineira e se chama Wanessa de Fátima. Apesar do flagra, nenhum dos dois se pronunciou sobre o assunto e, até o momento, não confirmaram qual o status desse relacionamento.

Caso estejam juntos, essa não é a primeira vez que o sertanejo se relaciona com mulheres mais novas. No começo de 2021, ele foi apontado como affair da ex-BBB Ivy Soares. Além disso, a vida amorosa dele sempre foi agitada.

Até junho deste ano, o artista namorava com a assessora de estética Anna Paula Farfalla, a empresária Fernanda Tetzner e até foi casado por três anos com Nathália Portes.