Empresária do tráfico é presa pela DISE em Santa Bárbara

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou, no início da manhã desta quarta-feira, a Operação “RUA RÚSSIA”, com o escopo de desmantelar uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas na cidade de Santa Bárbara D’Oeste. Segundo foi denunciado, a liderança criminosa do grupo seria exercida por uma mulher.

Após investigações desenvolvidas pelos agentes, a autoridade policial representou por mandados de busca e apreensão judiciais nos endereços apurados. Hoje, durante a execução da Operação Policial, a mulher foi presa na sua residência localizada à Rua Rússia, em Santa Bárbara. Na sequência, na Rua Bulgária, foi preso um indivíduo conhecido no mundo do crime como “Vingola”, que seria uma espécie de responsável pelo “Disque Drogas” da associação criminosa.

Mais notícias da cidade e região

Durante as buscas, foram localizadas 31 papelotes com cocaína e mais 03 porções maiores da mesma droga, 01 porção de maconha, 09 munições de calibre 9mm, R$1.475,00 em cédulas trocadas, 01 colete balístico, além de outros itens para fracionamento e embalo das drogas.

Diante dos fatos como se apresentavam, foi dada voz de prisão em flagrante aos 02 investigados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de munição de calibre restrito. Os presos, juntamente com as drogas e demais itens apreendidos no flagrante, foram escoltados para a sede da DISE.

A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial que tomou ciência dos fatos e corroborou a voz de prisão em flagrante delito. Após serem adotadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, os indiciados foram submetidos a exame cautelar e posteriormente escoltados à Cadeia Pública de Sumaré e à Cadeia de Monte Mor, onde aguardarão por Audiência de Custódia.