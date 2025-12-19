Empresas investigadas por fabricar armas em SBO são enquadradas

Fazenda do Estado suspende três empresas por fabricação ilegal de armamento em Santa Bárbara por atividade econômica incompatível

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), com apoio da Polícia Civil, realizou uma operação de fiscalização que resultou na suspensão da Inscrição Estadual de empresa investigada por envolvimento na fabricação e no comércio ilegal de armas de fogo.

A ação aconteceu na manhã de quinta-feira (18) e foi conduzida por auditores Fiscais da Delegacia Tributária de Campinas (DT-5), em conjunto com policiais da Delegacia Seccional de Americana (DEINTER-9), que diligenciaram o endereço de uma empresa localizada no município de Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com as informações apuradas, a empresa declarava como atividade principal o comércio atacadista de máquinas e equipamentos e, entre as atividades secundárias, pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais. No entanto, levantamentos prévios indicaram indícios de irregularidades, bem como a existência de outras duas empresas registradas no mesmo endereço, também sob suspeita de simulação de operações.

Durante a fiscalização, foi constatada a inexistência de atividade econômica regular compatível com os registros cadastrais, caracterizando a simulação de operações. Diante das irregularidades verificadas, a Sefaz-SP determinou a suspensão imediata das três Inscrições Estaduais vinculadas ao local.

Com a medida, as empresas ficam impedidas de emitir e receber documentos fiscais, o que visa coibir práticas ilícitas e inibir a utilização de estruturas empresariais para acobertar operações simuladas ou ilegais.

A Sefaz-SP reforça que ações integradas com órgãos de segurança pública fazem parte da estratégia permanente de combate à fraude fiscal e a ilícitos que impactam a ordem econômica e a segurança da sociedade.

