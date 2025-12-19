“EnCantos e Luzes de Natal” desta sexta-feira tem coral, piano e choro em Americana

Nesta sexta-feira (19), penúltimo dia da programação “EnCantos e Luzes de Natal 2025”, a Praça Comendador Müller, no Centro de Americana, receberá três atrações especiais. A entrada é gratuita.

A noite terá início às 18h, com uma trilha sonora natalina para ambientar o público. Em seguida, às 19h, ocorrerá a apresentação do Coral Ítalo-Brasileiro. Às 20h, será a vez do “Piano in Concert com Mateus Pavan”, e, finalizando a programação, às 21h, Hilda Maria se apresenta com o show “Choro Cantante”.

A cantora e compositora Hilda Maria vai celebrar o choro com um repertório inédito e cheio de frescor. O show valoriza o gênero, unindo melodia e poesia, com choros-canção em parceria com nomes da nova geração do choro.

No palco, Hilda será acompanhada por Gustavo de Medeiros (violão de 7 cordas e direção musical), Emerson Bernardes (cavaco), Ná Magalhães (pandeiro), Tahyná Oliveira (flauta), Laura Santos (clarinete), Maíra Marcato (intérprete de libras), com a participação especial do claronista André Fajer.

A programação promovida pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e viabilizada com recursos da Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp) será encerrada no sábado:

20/12 (Sábado)

18h Trilha sonora natalina

20h Coral Glorificantus

