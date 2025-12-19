A Polícia Civil realizou nesta quinta-feira (18) a reconstituição da morte do empresário Renato Bandini, ocorrida em dezembro de 2024, em um condomínio no Jardim Paulista, em Americana.

O caso ficou envolto em mistério e foi pedida reabertura para análise das causas e condições da morte do empresário.

A simulação buscou esclarecer pontos ainda obscuros da queda do quinto andar que tirou a vida do diretor da Bandini Lar e Construção, de 42 anos.

O inquérito apura diferentes hipóteses, incluindo a suspeita de auxílio ou instigação ao suicídio. Familiares, testemunhas e advogados acompanharam o ato.

Laudo da reconstituição

O laudo deve ficar pronto em até 40 dias.

