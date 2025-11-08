A aplicação da primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2025) ocorrerá neste domingo (9) nas 27 unidades da Federação para mais de 4,81 milhões de inscritos confirmados.

Saber o local de prova e se planejar logisticamente são tão importantes quanto o estudo para o exame. Isso porque se o candidato perder o horário de fechamento dos portões, às 13h (horário de Brasília), todo o esforço de um ano se perde.

A tolerância é zero para atrasos. O edital do Enem 2025 é taxativo ao proibir a entrada do participante no local de prova, após o fechamento dos portões. Com isso, perder o horário resulta na eliminação automática do candidato.

Enem 2025

Confira o passo a passo para acessar e imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição:

1 – acesse a Página do Participante e selecione o botão “Página do Participante – Entrar com gov.br”.

2 – em seguida, use o login único do Gov.Br e clique em “Continuar”.

3 – Já na Página do Participante, à esquerda da tela, clique em “Local de Prova”.

4 – na sequência, clique no ícone em azul, apresentado pelo assistente virtual (Local de Prova).

5 – O sistema abrirá o Cartão de Confirmação de Inscrição.

Para imprimir, basta descer a tela até o final da página e clicar no botão “Imprimir”.

