Programação do Novembro Negro valoriza artistas locais e ações antirracistas em Santa Bárbara

Santa Bárbara d’Oeste realiza ao longo deste mês a edição 2025 do Novembro Negro, com uma ampla programação gratuita voltada à valorização da cultura afro-brasileira e à promoção da igualdade racial. As atividades acontecem em diversos espaços da cidade — como o Parque dos Ipês e dos Jacarandás, o CEU das Artes, o Teatro Municipal Manoel Lyra e o Centro de Memórias — reunindo música, poesia, arte urbana, cortejo afro e ações educativas. A agenda do Novembro Negro 2025 é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio das secretarias de Cultura e Turismo e Educação.

A programação tem início neste sábado (8) com o Cenopoesia: A palavra em manifesto, no Jardim das Jacarandás, do edital Palco Aberto, e segue até o dia 30 de novembro, com apresentações de artistas locais e regionais. Entre os destaques estão o Samba do Negro Silva, o Projeto Samb’Ajuda, o Circuito Hip Hop, o Cortejo Afro, Mostra de Alunos da Rede Municipal de Ensino, além da tradicional entrega da Medalha Zumbi dos Palmares – evento promovido pela Câmara Municipal.

Palco Aberto – Novembro Negro

O Palco Aberto celebrará o Novembro Negro aos sábados e domingos, sempre às 16 horas, nos Parques dos Ipês e dos Jacarandás. A abertura ocorre neste sábado (8), no Parque dos Jacarandás, com a narrativa oral “Cenopoesia: A Palavra em Manifesto”, da poeta Júlia Motta. Neste domingo (9), o espaço recebe o hip hop da Batalha do CEU, que integra o Circuito Paulista de Batalhas de MCs.

No fim de semana seguinte, o Parque dos Ipês será palco do show “Samba do Negro Silva”, com o cantor e compositor Negro Silva, no dia 15, e da apresentação “Pele Preta”, com Flavinho no Pagode, no dia 16.

Encerrando a programação, o Projeto Samb’Ajuda leva sua tradicional roda de samba ao Parque dos Jacarandás no dia 29, e Robson Cruz e Banda finaliza o mês no dia 30, no Parque dos Ipês.

As ações do edital Palco Aberto são realizadas pela Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, em parceria com o Conselho Municipal de Política Cultural, e viabilizadas pelo Fundo Municipal de Cultura.

Edital Novembro Negro

Como parte das ações, o Chamamento Público 08/2025 – edital Novembro Negro contemplará apresentações especiais entre os dias 15 e 20 de novembro, com os projetos Diversidade em Cena: Um Encontro Cultural, Periferia em Movimento, Samba do Negro Silva – Origens e Projeto Samb’Ajuda, reforçando a representatividade e a força da arte negra na cidade. Mais informações serão divulgadas em breve.

Educação



Também integram o calendário o Seminário de Boas Práticas Antirracistas, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, e a Mostra Cultural com trabalhos de alunos da Rede Municipal de Ensino. “O Novembro Negro é momento de apresentar os trabalhos desenvolvidos na Rede Municipal de Ensino que contribuem para uma sociedade mais equânime. Os educadores, com dedicação e afinco, desenvolvem as Leis 10.639/03 e 11.645/08 para a concretização da pauta antirracista”, explicou a secretária de Educação, Tânia Mara da Silva.

Confira a programação completa*:

08/11 (sábado), às 16h | Palco Aberto

Poeta Júlia Motta – Cenopoesia: A Palavra em Manifesto

Local: Parque dos Jacarandás | Rua do Estanho, s/nº, Mollon, Santa Bárbara d’Oeste/SP

09/11 (domingo), às 16h | Palco Aberto

Will Masca – Batalha do CEU

Local: Parque dos Jacarandás | Rua do Estanho, s/nº, Mollon, Santa Bárbara d’Oeste/SP



12/11 (quarta-feira), às 18h30



Mostra Cultural dos Alunos da Rede Municipal de Ensino

Local: Teatro Municipal Manoel Lyra | Rua João XXIII, 61, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP



De 15 a 20/11 (divulgação em breve)



Chamamento Público 08/2025 – edital Novembro Negro



– Diversidade em Cena: Um encontro cultural

– Periferia em Movimento

– Samba do Negro Silva – Origens

– Projeto Samb’Ajuda

15/11 (sábado) – 16h | Palco Aberto

Samba do Negro Silva – Samba Raiz

Local: Parque dos Ipês | Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte, Santa Bárbara d’Oeste/SP

16/11 (domingo), às 8h

Cortejo Afro

Local: Museu da Imigração | Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP (Concentração)

16/11 (domingo), das 15h às 21h

Circuito Hip Hop

15h – Abertura

15h – Marana (grafite)

16h – Zavanin + Helena

16h30 – Monkey Head + PXD

17h – Batalha de Rima

19h30 – Female Group

20h – Show principal (a ser divulgado)

21h – Encerramento

Local: CEU das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

16/11 (domingo) – 16h | Palco Aberto

Flavinho no Pagode – Pele Preta

Local: Parque dos Ipês | Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte, Santa Bárbara d’Oeste/SP

17/11 (segunda-feira), às 19h

Entrega da Medalha Zumbi dos Palmares

Local: Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste | Rodovia Luís Ometto (SP-306), 1001, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

20/11 (quinta-feira), das 9h às 17h

Celebração Novembro Negro e Afro Bárbara

Local: Centro de Memórias | Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

24/11 (segunda-feira), às 18h30

Seminário de Boas Práticas Antirracistas

On-line

29/11 (sábado), às 16h

Projeto Samb’Ajuda – Samba e Raiz

Local: Parque dos Jacarandás | Rua do Estanho, s/nº, Mollon, Santa Bárbara d’Oeste/SP

30/11/2025 (domingo), às 16h



Robson Cruz e Banda

Local: Parque dos Ipês | Avenida Corifeu de Azevedo Marques, s/nº, Jardim Belo Horizonte, Santa Bárbara d’Oeste/SP

*Programação sujeita a alterações sem aviso prévio.

