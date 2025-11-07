Duas cidades da região- Santa Bárbara e Hortolândia terão ônibus grátis para o Enem este ano

Hortolândia

Assim como no ano passado, neste domingo (9) a Prefeitura de Hortolândia oferecerá isenção das passagens de ônibus no transporte coletivo urbano municipal aos candidatos do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O objetivo é de facilitar o deslocamento dos candidatos até os locais das provas.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a isenção valerá da zero hora de 09/11 até às 23h59 do mesmo dia. A medida também valerá para o segundo dia de prova, que acontece no próximo domingo, dia 16, nos mesmo moldes. Os candidatos poderão fazer, no máximo, quatro viagens. O município instituiu a isenção por meio de decreto publicado na edição do dia 30 de outubro do Diário Oficial Eletrônico.

Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste disponibilizará transporte coletivo gratuito aos candidatos inscritos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que será realizado nos dias 9 e 16 de novembro.

A gratuidade será válida durante o horário de aplicação das provas. Para utilizar o benefício, o participante deverá apresentar, no momento do embarque, o cartão de confirmação de inscrição do Enem e um documento oficial com foto.

Os horários e itinerários das linhas do transporte coletivo municipal podem ser consultados no site da empresa Nova Via: www.nvnovavia.com.br.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 737 8378.

Domino’s distribui brotinho grátis para estudantes que participarem do exame

Ação acontecerá nos estados que receberão a prova nos dias 9 e 16 de novembro

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um dos assuntos mais comentados do momento, e como a Domino’s está sempre antenada nas conversas que movimentam o país, nos dias 9 e 16 de novembro, a marca lança a ação “E Nem é Brincadeira!”, oferecendo pizzas brotinho grátis para quem encarar o desafio e apresentar o cartão de confirmação do Enem 2025.

Para participar, é simples: basta ir até o balcão da loja, a partir das 17h, apresentar o cartão de confirmação do Enem 2025, na versão digital ou impressa, junto com um documento de identificação. Cada estudante terá direito a uma unidade de pizza brotinho, que poderá ser no sabor Queijo ou Calabresa.

Mais do que uma ação promocional, a ideia é estar junto dos estudantes no pós-prova — aquele momento de descompressão, de pensar em qualquer coisa que não seja o gabarito. “O pós-prova é hora de se reunir com os amigos e relaxar, e a Domino’s quer ser esse ponto de encontro, afinal, nada melhor do que uma boa pizza para isso”, diz Gabriel Ferrari, CMO da Domino’s Brasil.

Quem acompanhar as redes da marca também vai encontrar conteúdos especiais sobre o Enem e dicas para se preparar para a prova. No Pará, onde as provas acontecem em 30 de novembro e 7 de dezembro, a ação será realizada nessas datas.

