Projetos de Americana e região lideram premiação da Mostra de Ciências do Instituto 3M

Nos dias 22 e 23 de outubro, o Clube da 3M, em Sumaré, São Paulo, recebeu a 13ª edição da Mostra de Ciências e Tecnologia do Instituto 3M. Nela, se reuniram 335 estudantes dos ensinos fundamental, médio e técnico de 57 escolas públicas e particulares da Região Metropolitana de Campinas, de Itapetininga e de Ribeirão Preto, que apresentaram os 133 projetos finalistas em sete categorias do conhecimento: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências da Saúde, Ciências Sociais e Engenharia. A iniciativa estimula ciência e inovação entre estudantes e professores.

Criada para incentivar o espírito científico e a criatividade de jovens estudantes da educação básica e técnica, a Mostra integra o Desafio de Inovação, iniciativa do Instituto 3M que tem como objetivo principal a formação de professores para a prática das ciências e a orientação de projetos investigativos realizados por estudantes da educação básica.

O Desafio é realizado em parceria com o Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), organizador da Feira Brasileira de Ciência e Engenharia (FEBRACE), e tem o apoio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

Durante a Mostra, os alunos apresentaram seus projetos, individuais ou em grupos de dois a três alunos, para um Comitê de Avaliação formado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), do LSI-TEC e profissionais voluntários da 3M. Foram avaliadas as competências e conhecimentos dos jovens, assim como os materiais produzidos por eles: relatório, poster, diário de bordo, maquete ou protótipo.

Os 21 melhores projetos apresentados – primeiros, segundos e terceiros lugares de cada uma das sete categorias –, receberam certificado, medalha, troféu e um prêmio em dinheiro de, respectivamente, R$ 1.600, R$ 1.300 e R$ 1.000 por projeto classificado em cada área do conhecimento. Adicionalmente, os três melhores dentre estes terão a oportunidade de participar da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), promovida anualmente pela Escola Politécnica da USP.

Na cerimônia de encerramento, foram premiados os 21 melhores projetos da edição. Entre os destaques, o projeto “ReciclAr”, de São Paulo, conquistou o primeiro lugar em Engenharia. Já em Ciências Sociais Aplicadas, venceu “Era só uma piada: Homofobia e Opressão nos Ambientes Escolares”, de Sumaré. O primeiro lugar em Ciências Humanas ficou com “Kamalla: Educação Gamificada”, de Nova Odessa, enquanto “Previdengue”, de Campinas, foi o grande vencedor em Ciências Exatas e da Terra. Em Ciências da Saúde, o projeto “Frescor Verde”, de Limeira, garantiu a primeira colocação; em Ciências Biológicas, o destaque foi “Efeito da dieta suplementada na degradação de isopor por Tenebrio gigante”, também de Campinas; e, em Ciências Agrárias, o primeiro lugar foi para “Caçamba Eficiente: Modelo para reduzir as perdas no transporte de grãos – Fase 2”, igualmente campineiro.

Durante a premiação, foram ainda reveladas as escolas vencedoras do Prêmio Escola Pioneira 2025, que receberão R$30 mil em produtos e serviços para fortalecer seus laboratórios: a Escola Estadual General Porphyrio da Paz (Paulínia), a Escola Estadual Profa. Maria Cristina de Souza Lobo (Hortolândia), a Escola Estadual Sônia Maria Maschio Baptista (Sumaré), a ETEC Rosa Perrone Scavone (Itatiba) e a Escola Estadual João XXIII (Americana). O reconhecimento de Professor Mobilizador do Ano foi concedido à docente Patricia Pascon Souto Tancredo, de Limeira.

Além do reconhecimento regional, três projetos foram selecionados para representar a Mostra na FEBRACE 2026: ReciclAr (São Paulo), Previdengue (Campinas) e Kamalla: Educação Gamificada (Nova Odessa).

A Mostra foi aberta à visitação de escolas, comunidade 3M e público geral mediante agendamento, reafirmando o compromisso do Instituto 3M com a promoção da educação científica e o estímulo à inovação entre jovens talentos brasileiros.

Confira a lista dos projetos premiados nesta edição:

Primeiro Lugar em Engenharia

De São Paulo,

ReciclAr

Autores: Júlia Ramos Genzini

Orientador(a): Juliana de Carvalho Izidoro

Coorientador(a): Cristiane Rodrigues Caetano Tavolaro

Escola: Colégio Dante Alighieri

Primeiro Lugar em Ciências Sociais Aplicadas

De Sumaré,

“Era só uma piada”: Homofobia e Opressão nos Ambientes Escolares

Autores: José Henrique Ferreira Lima

Orientador(a): Lucimara Perpétua Medina

Coorientador(a): Otávio Augusto Coutinho De Nadai

Escola: Escola Estadual Vereador Euclides Miranda

Primeiro Lugar em Ciências Humanas

De Nova Odessa,

Kamalla: Educação Gamificada

Autores: Elionardo Miranda Diniz Filho, Guilherme Lacerda Rebouças Lima, Heizo Alencar da Silva

Orientador(a): Lucas Serafim Parizotto

Coorientador(a): Giovanna Eliza Lacerda

Escola: Etec de Nova Odessa

Primeiro Lugar em Ciências Exatas e da Terra

De Campinas,

Previdengue: Plataforma que utiliza Inteligência Artificial para monitorar e prever surtos de dengue, combinando detecção de focos e previsão epidemiológica

Autores: Arthur Gama Jorge, Daniel Dorigan de Carvalho Campos, Ion Mateus Nunes Oprea

Orientador(a): Andreia Cristina de Souza

Coorientador(a): Márcia Maria Tognetti Correa

Escola: Colégio Técnico de Campinas – Unicamp

Primeiro Lugar em Ciências da Saúde

De Limeira,

FRESCOR VERDE: A REVOLUÇÃO DO ANTITRANSPIRANTE HIPOALERGÊNICO ATÓXICO QUE RESPEITA SUA PELE.

Autores: Isadora bonin jacon, Kevyn Freitas Passos, Pedro Mantovani

Orientador(a): Danyele Ramos

Coorientador(a): Gislaine Barana Delbianco

Escola: Trajano Camargo

Primeiro Lugar em Ciências Biológicas

De Campinas,

Efeito da dieta suplementada na degradação de isopor por Tenebrio gigante (Zophobas morio)

Autores: Lucas Dos Santos Costa, luiz felipe de moura rodrigues, Tayna Norbiato Meronia

Orientador(a): Leandro Donizete da Silva

Coorientador(a): Rondinelli Donizetti HerculanoEscola: Escola Professora Hercy Moraes

Primeiro Lugar em Ciências Agrárias

De Campinas,

Caçamba Eficiente: Modelo para reduzir as perdas no transporte de grãos – Fase 2

Autores: BRENNER GABRIEL GOMES QUITERIO, Guilherme Martins Conti, José Fábio Soares de Melo

Orientador(a): Camila Tombasco Furlan

Coorientador(a): Geraldo Moreno Florentino Junior

Escola: Escola Salesiana São José

Segundo Lugar em Engenharia

De Campinas,

ANGELS: Agente de Navegação Gwen Especializado em Localização de Sobreviventes

Autores: Gustavo Raony Felisberto Teixeira, Karolline Muller, Nicole Cardoso

Orientador(a): MARCELUS GUIRARDELLO

Coorientador(a): Regina Morishigue Kawakami

Escola: Etec Bento Quirino

Segundo Lugar em Ciências Sociais Aplicadas

De Paulínia,

Desmitificando as altas habilidades/superdotação

Autores: Gabriela Regina Rodrigues Tilli, Rafaella Maria Radis Tirado

Orientador(a): Viviane Bressan de Andrade

Coorientador(a): José Mateus Alves Domingos

Escola: EE General Porphyrio da Paz

Segundo Lugar em Ciências Humanas

De Limeira,

A importância do saber através do autoconhecimento físico e socioemocional infantil.

Autores: Gabriele Dantas Custódio, Isabella Lopes Rodrigues, Maria Eduarda Cerqueira Oliveira

Orientador(a): Patricia Pascon Souto Tancredo

Escola: Etec Trajano Camargo

Segundo Lugar em Ciências Exatas e da Terra

De Americana,

Sistema de Coleta e Armazenamento de Água de Condensação de Ar-Condicionado na Etec Polivalente de Americana

Autores: Lucas Eduardo De Moraes Pinheiro, Pedro Carlos, Vinícius de Sá Barbosa da Silva

Orientador(a): Wesley Otto Garcia Utsunomiya

Coorientador(a): Ester de Souza Menezes

Escola: Polivalente de Americana

Segundo Lugar em Ciências da Saúde

De Campinas,

ClareIA: Tecnologia para Auxílio na Fonoaudiologia

Autores: Ana Carolina Costa Silva, Rafael Leoni, rebeca lopes

Orientador(a): Adriana Maia da Silva Coelho

Coorientador(a): Geraldo Moreno Florentino Junior

Escola: Escola Salesiana São José

Segundo Lugar em Ciências Biológicas

De Campinas,

Estudo Experimental sobre o Potencial Inseticida do Extrato de Mamona (Ricinus communis) em Ambientes de Agricultura Urbana Sustentável

Autores: Ana Clara Borges Alves Cruz, Beyonce jacquet, Vitória Bueno

Orientador(a): José Eraldo do Nascimento Fontes

Coorientador(a): Laura de Miranda Rigolo

Escola: E. E. Adalberto Nascimento

Segundo Lugar em Ciências Agrárias

De Campinas,

BEEBOT ELETROSTÁTICO: ROBÔ AUTÔNOMO PARA SIMULAÇÃO DE POLINIZAÇÃO SUSTENTÁVEL COM SISTEMA DE ELETROSTÁTICA

Autores: Emilly Monteiro da Silva, MIGUEL RIBEIRO PEREIRA, Sophia Xavier Gonçalves

Orientador(a): MACIEL GOMES DOS SANTOS

Coorientador(a): Caue Nascimento de Oliveira

Escola: E. E. Prof Dr. Paulo Mangabeira Albernaz

Terceiro Lugar em Engenharia

De Campinas,

YOLOTraffic: Um Sistema Semafórico Inteligente de Baixo Custo com Visão Computacional para Otimização do Fluxo Veicular em Tempo Real

Autores: Gustavo Bertucci Gonçalo

Orientador(a): Adriano Fábio Gonçalves

Coorientador(a): Daniel Rinaldi Mendonça

Escola: Escola SENAI “Roberto Mange”

Terceiro Lugar em Ciências Sociais Aplicadas

De Campinas,

Quarto poder e as influências da câmaras de eco na política contemporânea

Autores: Anna Clara Rinaldi, Daniella de Oliveira Santana, Eduarda Balbino Alves

Orientador(a): MAGDA APARECIDA MAIA MASETTO

Coorientador(a): Christiana Nara Lopes

Escola: E. E. Djalma Octaviano

Terceiro Lugar em Ciências Humanas

De Paulínia,

EducaMente: plataforma personalizada de aprendizagem.

Autores: GABRIELA DELGADO SAUGO, Julia Vitória Oliveira Duarte

Orientador(a): Fabiana Cristine Gonçalves

Coorientador(a): Raquel Cristina Bertolini Lot

Escola: CEMEP Professor Osmar Passarelli Silveira

Terceiro Lugar em Ciências Exatas e da Terra

De Limeira,

BIOETANOL: Estudo do Potencial do Subproduto Braspolpa como Matéria-Prima na Síntese do Etanol de Segunda Geração (E2G).

Autores: Ana Carolina, Isabela Diomedesi Neves, Jullya Beatriz Pires de Camargo

Orientador(a): Jéssica Carolina Paschoal de Macedo

Coorientador(a): Margarete Galzerano Francescato

Escola: Etec Trajano Camargo

Terceiro Lugar em Ciências da Saúde

De Sertãozinho,

PressureCare: desenvolvimento de protótipo para aquisição de dados relativos à pressão exercida pelo cadeirante no assento.

Autores: Felipe Sanchez Machado

Orientador(a): HELENA BARBOSA MACHADO MARTINS

Escola: IFSP – Campus Sertãozinho

Terceiro Lugar em Ciências Biológicas

De Campinas,

Microscopia com Criatividade: Microscópio Reciclável Com Transmissão Para Televisão

Autores: Ana Beatriz Vieira Muniz, kaua thalor mergulhao da silva, Rafaella Martins Tasca

Orientador(a): Carolina de Oliveira Carvalho

Coorientador(a): EDVALDO ELIASEscola: E.E. Barão Ataliba Nogueira

Terceiro Lugar em Ciências Agrárias

De Campinas,

FishVision: Método Não Invasivo Para Biometria de Tilápias

Autores: Flávia Lemos Leonessa, Leonardo Biancalana Ballesteros, Letícia Dalpoz Pereira

Orientador(a): Regina Morishigue Kawakami

Coorientador(a): MARCELUS GUIRARDELLO

Escola: Etec Bento Quirino

