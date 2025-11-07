Projetos de Americana e região lideram premiação da Mostra de Ciências do Instituto 3M
Mais notícias da cidade e região
Nos dias 22 e 23 de outubro, o Clube da 3M, em Sumaré, São Paulo, recebeu a 13ª edição da Mostra de Ciências e Tecnologia do Instituto 3M. Nela, se reuniram 335 estudantes dos ensinos fundamental, médio e técnico de 57 escolas públicas e particulares da Região Metropolitana de Campinas, de Itapetininga e de Ribeirão Preto, que apresentaram os 133 projetos finalistas em sete categorias do conhecimento: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências da Saúde, Ciências Sociais e Engenharia. A iniciativa estimula ciência e inovação entre estudantes e professores.
Criada para incentivar o espírito científico e a criatividade de jovens estudantes da educação básica e técnica, a Mostra integra o Desafio de Inovação, iniciativa do Instituto 3M que tem como objetivo principal a formação de professores para a prática das ciências e a orientação de projetos investigativos realizados por estudantes da educação básica.
O Desafio é realizado em parceria com o Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), organizador da Feira Brasileira de Ciência e Engenharia (FEBRACE), e tem o apoio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
Durante a Mostra, os alunos apresentaram seus projetos, individuais ou em grupos de dois a três alunos, para um Comitê de Avaliação formado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), do LSI-TEC e profissionais voluntários da 3M. Foram avaliadas as competências e conhecimentos dos jovens, assim como os materiais produzidos por eles: relatório, poster, diário de bordo, maquete ou protótipo.
Os 21 melhores projetos apresentados – primeiros, segundos e terceiros lugares de cada uma das sete categorias –, receberam certificado, medalha, troféu e um prêmio em dinheiro de, respectivamente, R$ 1.600, R$ 1.300 e R$ 1.000 por projeto classificado em cada área do conhecimento. Adicionalmente, os três melhores dentre estes terão a oportunidade de participar da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), promovida anualmente pela Escola Politécnica da USP.
Na cerimônia de encerramento, foram premiados os 21 melhores projetos da edição. Entre os destaques, o projeto “ReciclAr”, de São Paulo, conquistou o primeiro lugar em Engenharia. Já em Ciências Sociais Aplicadas, venceu “Era só uma piada: Homofobia e Opressão nos Ambientes Escolares”, de Sumaré. O primeiro lugar em Ciências Humanas ficou com “Kamalla: Educação Gamificada”, de Nova Odessa, enquanto “Previdengue”, de Campinas, foi o grande vencedor em Ciências Exatas e da Terra. Em Ciências da Saúde, o projeto “Frescor Verde”, de Limeira, garantiu a primeira colocação; em Ciências Biológicas, o destaque foi “Efeito da dieta suplementada na degradação de isopor por Tenebrio gigante”, também de Campinas; e, em Ciências Agrárias, o primeiro lugar foi para “Caçamba Eficiente: Modelo para reduzir as perdas no transporte de grãos – Fase 2”, igualmente campineiro.
Durante a premiação, foram ainda reveladas as escolas vencedoras do Prêmio Escola Pioneira 2025, que receberão R$30 mil em produtos e serviços para fortalecer seus laboratórios: a Escola Estadual General Porphyrio da Paz (Paulínia), a Escola Estadual Profa. Maria Cristina de Souza Lobo (Hortolândia), a Escola Estadual Sônia Maria Maschio Baptista (Sumaré), a ETEC Rosa Perrone Scavone (Itatiba) e a Escola Estadual João XXIII (Americana). O reconhecimento de Professor Mobilizador do Ano foi concedido à docente Patricia Pascon Souto Tancredo, de Limeira.
Além do reconhecimento regional, três projetos foram selecionados para representar a Mostra na FEBRACE 2026: ReciclAr (São Paulo), Previdengue (Campinas) e Kamalla: Educação Gamificada (Nova Odessa).
A Mostra foi aberta à visitação de escolas, comunidade 3M e público geral mediante agendamento, reafirmando o compromisso do Instituto 3M com a promoção da educação científica e o estímulo à inovação entre jovens talentos brasileiros.
Confira a lista dos projetos premiados nesta edição:
Primeiro Lugar em Engenharia
De São Paulo,
ReciclAr
Autores: Júlia Ramos Genzini
Orientador(a): Juliana de Carvalho Izidoro
Coorientador(a): Cristiane Rodrigues Caetano Tavolaro
Escola: Colégio Dante Alighieri
Primeiro Lugar em Ciências Sociais Aplicadas
De Sumaré,
“Era só uma piada”: Homofobia e Opressão nos Ambientes Escolares
Autores: José Henrique Ferreira Lima
Orientador(a): Lucimara Perpétua Medina
Coorientador(a): Otávio Augusto Coutinho De Nadai
Escola: Escola Estadual Vereador Euclides Miranda
Primeiro Lugar em Ciências Humanas
De Nova Odessa,
Kamalla: Educação Gamificada
Autores: Elionardo Miranda Diniz Filho, Guilherme Lacerda Rebouças Lima, Heizo Alencar da Silva
Orientador(a): Lucas Serafim Parizotto
Coorientador(a): Giovanna Eliza Lacerda
Escola: Etec de Nova Odessa
Primeiro Lugar em Ciências Exatas e da Terra
De Campinas,
Previdengue: Plataforma que utiliza Inteligência Artificial para monitorar e prever surtos de dengue, combinando detecção de focos e previsão epidemiológica
Autores: Arthur Gama Jorge, Daniel Dorigan de Carvalho Campos, Ion Mateus Nunes Oprea
Orientador(a): Andreia Cristina de Souza
Coorientador(a): Márcia Maria Tognetti Correa
Escola: Colégio Técnico de Campinas – Unicamp
Primeiro Lugar em Ciências da Saúde
De Limeira,
FRESCOR VERDE: A REVOLUÇÃO DO ANTITRANSPIRANTE HIPOALERGÊNICO ATÓXICO QUE RESPEITA SUA PELE.
Autores: Isadora bonin jacon, Kevyn Freitas Passos, Pedro Mantovani
Orientador(a): Danyele Ramos
Coorientador(a): Gislaine Barana Delbianco
Escola: Trajano Camargo
Primeiro Lugar em Ciências Biológicas
De Campinas,
Efeito da dieta suplementada na degradação de isopor por Tenebrio gigante (Zophobas morio)
Autores: Lucas Dos Santos Costa, luiz felipe de moura rodrigues, Tayna Norbiato Meronia
Orientador(a): Leandro Donizete da Silva
Coorientador(a): Rondinelli Donizetti HerculanoEscola: Escola Professora Hercy Moraes
Primeiro Lugar em Ciências Agrárias
De Campinas,
Caçamba Eficiente: Modelo para reduzir as perdas no transporte de grãos – Fase 2
Autores: BRENNER GABRIEL GOMES QUITERIO, Guilherme Martins Conti, José Fábio Soares de Melo
Orientador(a): Camila Tombasco Furlan
Coorientador(a): Geraldo Moreno Florentino Junior
Escola: Escola Salesiana São José
Segundo Lugar em Engenharia
De Campinas,
ANGELS: Agente de Navegação Gwen Especializado em Localização de Sobreviventes
Autores: Gustavo Raony Felisberto Teixeira, Karolline Muller, Nicole Cardoso
Orientador(a): MARCELUS GUIRARDELLO
Coorientador(a): Regina Morishigue Kawakami
Escola: Etec Bento Quirino
Segundo Lugar em Ciências Sociais Aplicadas
De Paulínia,
Desmitificando as altas habilidades/superdotação
Autores: Gabriela Regina Rodrigues Tilli, Rafaella Maria Radis Tirado
Orientador(a): Viviane Bressan de Andrade
Coorientador(a): José Mateus Alves Domingos
Escola: EE General Porphyrio da Paz
Segundo Lugar em Ciências Humanas
De Limeira,
A importância do saber através do autoconhecimento físico e socioemocional infantil.
Autores: Gabriele Dantas Custódio, Isabella Lopes Rodrigues, Maria Eduarda Cerqueira Oliveira
Orientador(a): Patricia Pascon Souto Tancredo
Escola: Etec Trajano Camargo
Segundo Lugar em Ciências Exatas e da Terra
De Americana,
Sistema de Coleta e Armazenamento de Água de Condensação de Ar-Condicionado na Etec Polivalente de Americana
Autores: Lucas Eduardo De Moraes Pinheiro, Pedro Carlos, Vinícius de Sá Barbosa da Silva
Orientador(a): Wesley Otto Garcia Utsunomiya
Coorientador(a): Ester de Souza Menezes
Escola: Polivalente de Americana
Segundo Lugar em Ciências da Saúde
De Campinas,
ClareIA: Tecnologia para Auxílio na Fonoaudiologia
Autores: Ana Carolina Costa Silva, Rafael Leoni, rebeca lopes
Orientador(a): Adriana Maia da Silva Coelho
Coorientador(a): Geraldo Moreno Florentino Junior
Escola: Escola Salesiana São José
Segundo Lugar em Ciências Biológicas
De Campinas,
Estudo Experimental sobre o Potencial Inseticida do Extrato de Mamona (Ricinus communis) em Ambientes de Agricultura Urbana Sustentável
Autores: Ana Clara Borges Alves Cruz, Beyonce jacquet, Vitória Bueno
Orientador(a): José Eraldo do Nascimento Fontes
Coorientador(a): Laura de Miranda Rigolo
Escola: E. E. Adalberto Nascimento
Segundo Lugar em Ciências Agrárias
De Campinas,
BEEBOT ELETROSTÁTICO: ROBÔ AUTÔNOMO PARA SIMULAÇÃO DE POLINIZAÇÃO SUSTENTÁVEL COM SISTEMA DE ELETROSTÁTICA
Autores: Emilly Monteiro da Silva, MIGUEL RIBEIRO PEREIRA, Sophia Xavier Gonçalves
Orientador(a): MACIEL GOMES DOS SANTOS
Coorientador(a): Caue Nascimento de Oliveira
Escola: E. E. Prof Dr. Paulo Mangabeira Albernaz
Terceiro Lugar em Engenharia
De Campinas,
YOLOTraffic: Um Sistema Semafórico Inteligente de Baixo Custo com Visão Computacional para Otimização do Fluxo Veicular em Tempo Real
Autores: Gustavo Bertucci Gonçalo
Orientador(a): Adriano Fábio Gonçalves
Coorientador(a): Daniel Rinaldi Mendonça
Escola: Escola SENAI “Roberto Mange”
Terceiro Lugar em Ciências Sociais Aplicadas
De Campinas,
Quarto poder e as influências da câmaras de eco na política contemporânea
Autores: Anna Clara Rinaldi, Daniella de Oliveira Santana, Eduarda Balbino Alves
Orientador(a): MAGDA APARECIDA MAIA MASETTO
Coorientador(a): Christiana Nara Lopes
Escola: E. E. Djalma Octaviano
Terceiro Lugar em Ciências Humanas
De Paulínia,
EducaMente: plataforma personalizada de aprendizagem.
Autores: GABRIELA DELGADO SAUGO, Julia Vitória Oliveira Duarte
Orientador(a): Fabiana Cristine Gonçalves
Coorientador(a): Raquel Cristina Bertolini Lot
Escola: CEMEP Professor Osmar Passarelli Silveira
Terceiro Lugar em Ciências Exatas e da Terra
De Limeira,
BIOETANOL: Estudo do Potencial do Subproduto Braspolpa como Matéria-Prima na Síntese do Etanol de Segunda Geração (E2G).
Autores: Ana Carolina, Isabela Diomedesi Neves, Jullya Beatriz Pires de Camargo
Orientador(a): Jéssica Carolina Paschoal de Macedo
Coorientador(a): Margarete Galzerano Francescato
Escola: Etec Trajano Camargo
Terceiro Lugar em Ciências da Saúde
De Sertãozinho,
PressureCare: desenvolvimento de protótipo para aquisição de dados relativos à pressão exercida pelo cadeirante no assento.
Autores: Felipe Sanchez Machado
Orientador(a): HELENA BARBOSA MACHADO MARTINS
Escola: IFSP – Campus Sertãozinho
Terceiro Lugar em Ciências Biológicas
De Campinas,
Microscopia com Criatividade: Microscópio Reciclável Com Transmissão Para Televisão
Autores: Ana Beatriz Vieira Muniz, kaua thalor mergulhao da silva, Rafaella Martins Tasca
Orientador(a): Carolina de Oliveira Carvalho
Coorientador(a): EDVALDO ELIASEscola: E.E. Barão Ataliba Nogueira
Terceiro Lugar em Ciências Agrárias
De Campinas,
FishVision: Método Não Invasivo Para Biometria de Tilápias
Autores: Flávia Lemos Leonessa, Leonardo Biancalana Ballesteros, Letícia Dalpoz Pereira
Orientador(a): Regina Morishigue Kawakami
Coorientador(a): MARCELUS GUIRARDELLO
Escola: Etec Bento Quirino
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP