Santa Bárbara realiza ‘Dia D’ de Mobilização contra a Dengue neste sábado (8)

Em alusão ao Dia D de Mobilização contra a Dengue, preconizado pelo Ministério da Saúde, o Departamento de Vigilância em Zoonoses de Santa Bárbara d’Oeste realizará neste sábado (8) uma ação especial de intensificação das atividades de combate ao mosquito Aedes aegypti. A mobilização acontecerá das 8h30 às 13 horas, com equipes atuando nos bairros Jardim São Francisco, Jardim Santa Rita, Jardim Paraíso e Jardim Santa Inês.

Durante a ação, serão realizadas visitas a imóveis com bloqueio e controle de criadouros, orientações aos moradores e distribuição de panfletos informativos. Também haverá afixação de cartazes em comércios locais e entrega de telas de proteção para caixas-d’água, tanto em residências que necessitarem quanto em hortas da região. Todas as ações são gratuitas, e não há cobrança de taxas para nenhum serviço ou produto utilizado.

O objetivo é reforçar a importância da participação de toda a população no enfrentamento à dengue, especialmente neste período de temperaturas elevadas e maior ocorrência de chuvas, que favorecem a proliferação do mosquito transmissor.

O Departamento reforça que qualquer recipiente com água parada — como pratos de vasos, garrafas, baldes, caixas-d’água destampadas e calhas entupidas — pode se tornar um criadouro do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A orientação é que os moradores reservem 10 minutos por semana para verificar possíveis focos em suas casas e recebam os agentes de controle de endemias, devidamente identificados, sempre que houver visita. A colaboração da população é essencial para que o trabalho preventivo alcance todo o território e reduza o risco de novas infestações.

Orientações

As orientações para a população são simples e podem salvar vidas:

– Utilizar tampas e telas para vedar baldes e tambores de armazenamento de água;

– Armazenar objetos em local coberto, ou descartar, de forma adequada, o material que não vai mais utilizar. O Município dispõe de Ecopontos e do serviço de coleta de resíduos regular;

– Limpar as calhas e caixas d’água;

– Não armazenar pneus e garrafas em local descoberto;

– Não deixar plantas na água, utilizando sempre vasos com terra;

– Verificar a drenagem dos vasos de planta, para que não acumulem água;

– Não utilizar pratinhos embaixo dos vasos;

– Evitar bromélias, em centros urbanos, pois elas também servem como criadouro de Aedes aegypti;

– Usar telas nas caixas d’água;

– Instalar telas mosquiteiras em janelas e portas;

– Limpar e fazer o tratamento adequado nas piscinas.

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, é fundamental procurar a unidade de saúde mais próxima e evitar a automedicação, pois alguns medicamentos podem agravar o quadro clínico.

Vale ressaltar que a pessoa também deve ficar atenta aos sinais de alarme para a dengue que incluem dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, queda abrupta na temperatura do corpo, sangramentos, agitação ou sonolência, choro persistente em crianças, tontura ou desmaio, pele fria e pálida, dificuldade de respirar e diminuição da quantidade de urina. Esses sintomas podem aparecer a partir do terceiro dia da doença e indicar agravamento do quadro. Neste caso, é primordial procurar o serviço de saúde imediatamente.

Para mais informações sobre as ações e serviços, os cidadãos podem entrar em contato pelo telefone (19) 3463.8099, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas. O Departamento de Vigilância em Zoonoses está localizado na Estrada da Cachoeira, 1.365, bairro São Joaquim.

