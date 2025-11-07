Suspeito- Idoso de 73 anos foi preso e, no dia seguinte, teria sido espancado por populares

Nesta quinta-feira (6), um idoso de 73 anos morreu espancado um dia após ser solto em audiência de custódia na cidade de Sumaré. Preso na quarta-feira (5) por suspeita de estupro de vulnerável, ele teria sido agredido no dia seguinte supostamente por populares. A acusação é de que o homem tentou beijar uma menina de 8 anos e passou a mão nas pernas dela.

O caso foi registrado como homicídio e será investigado pelo 2° DP (Distrito Policial). De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 21h30 desta quinta-feira, policiais militares foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para atender a uma ocorrência de agressão.

Na Rua Quirilo Ravagnani, no Jardim São Domingos, os PMs encontraram o idoso caído ao chão, de bruços e com diversas lesões pelo corpo. Ainda conforme o registro policial, havia populares ao redor do homem ferido, que não souberam informar o que tinha ocorrido. Em seguida, equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreram o idoso em estado grave.

Conforme o BO, a suspeita é que as agressões tenham sido cometidas por populares revoltados com o caso ocorrido no dia anterior, quando o idoso foi visto tentando beijar uma criança e passando a mão nas pernas dela. O caso teria ocorrido em frente a um supermercado, na Vila Santa Terezinha.

O idoso foi detido pela Polícia Municipal e, na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Ele negou ter cometido o crime e passou por audiência de custódia, sendo colocado em liberdade até a data do julgamento ou eventuais mudanças no inquérito policial.

Depois o homem retornou à sua residência, no Jardim São Domingos, mas na noite desta quinta, acabou encontrado gravemente ferido e socorrido. O idoso teve a morte confirmada na madrugada desta sexta, às 3h14, no HES (Hospital Estadual Sumaré), conforme o boletim de ocorrência.

