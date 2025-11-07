Santa Bárbara encerra Campanha de Multivacinação com 3.919 doses aplicadas

Santa Bárbara d’Oeste encerrou na última sexta-feira (31) a campanha de Multivacinação para atualização da caderneta de crianças e adolescentes. Promovida desde o dia 6 de outubro, a iniciativa teve como objetivo avaliar e atualizar a situação vacinal de menores de até 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias), conforme o Calendário Estadual de Vacinação, sendo finalizada com 3.919 doses aplicadas no Município.

Apesar do término da campanha, a vacinação segue normalmente, de segunda a sexta-feira (exceto feriado e ponto facultativo) nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da lista abaixo.

No Município, as vacinas de rotina para todas as faixas etárias são disponibilizadas nas UBSs de acordo com o Calendário de Vacinação. Os horários de funcionamento das salas de vacinação devem ser consultados diretamente em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

Locais de vacinação em Santa Bárbara d’Oeste:

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454.1107

• UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454.8402/ 3463.1108

• UBS do São Fernando

Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando – Telefone: 3457.4981 / 3458.2686

• UBS do 31 de Março

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março – Telefone: 3454.6515 / 3454.1279

• UBS do Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457.5072 / 3454.4140

• UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457.3675 / 3454.5798

• UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

• UBS do São Francisco

Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita – Telefone: 3454.0910 / 3463.9193

• UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457.5021 / 3458.6861

• UBS do Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454.4885 / 3454.3803

• UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457.4856 / 3457.8054

• UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224

• Complexo Regional de Saúde do Europa

Rua Portugal, 710, Jardim Europa – Telefone: 3463.1059 / 3463.1431

• Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola

Rua do Couro, 725, Jardim Pérola – Telefone: 3455.0394 / 3463.1163

