O Circuito de Corridas de Rua Pague Menos 2026 foi lançado oficialmente no sábado, dia 25 de outubro, em evento organizado no Complexo Administrativo Pague Menos, localizado a rodovia Luiz de Queiroz, Km 142, em Santa Bárbara do Oeste.

O evento contou com a presença de vários atletas, de representantes de equipes esportivas e de jornais e de rádios da região. A solenidade também contou com a presença de Guilherme Celso, CEO da Chelso Sports e presidente da Abraceo (Associação Brasileira dos Organizadores de Corridas de Rua Esportes Outdoor) e de Fábio Cecon, gerente de Marketing e de Comunicação da Rede de Supermercados Pague Menos.

Novidade nas Corridas de Rua Pague Menos

A principal novidade para a temporada 2026 do Circuito Pague Menos é a inclusão das provas de Indaiatuba, agendada para abrir o calendário do próximo ano, dia 22 de fevereiro nos percursos de 5k, 10k e 15k e de Ribeirão Preto, que recebe a 4ª etapa da temporada no dia 14 de junho com os percursos de 5k e 10k.

As duas novas etapas chegam com novos trajetos e desafios para ampliar a experiência dos atletas. Em Indaiatuba a prova acontece no Parque do Mirim, uma maravilhosa área de preservação ambiental que fica ao redor da represa do rio Capivari-Mirim. Em Ribeirão Preto, a prova vai movimentar algumas de suas principais ruas e avenidas e será a primeira organizada pela Chelso Sports no município.

As novas estampas das camisetas são a outra novidade do Circuito Pague Menos 2026, trazendo o nome das cidades em destaque para homenagear e agradecer a todos os municípios que recebem as provas sempre de braços abertos.

Para Guilherme Celso, CEO da Chelso Sports e presidente da Abraceo (Associação Brasileira dos Organizadores de Corridas de Rua Esportes Outdoor), o lançamento de uma nova etapa do Circuito Pague Menos é um momento para celebrar uma parceria que chega em seu quarto ano seguido em 2026.

“O Circuito Pague Menos 2026 chega para aumentar nossa responsabilidade em continuar organizando provas de qualidade. O sucesso e a continuidade dessa parceria são resultados de uma sinergia entre duas grandes empresas, o Pague Menos e a Chelso Sports, que desejam manter seus compromissos com a promoção da saúde e do bem-estar das pessoas.”

Na avaliação de Fábio Cecon, gerente de Marketing e de Comunicação da Rede de Supermercados Pague Menos, o Circuito deu certo porque utiliza de uma modalidade esportiva democrática que consegue se aproximar de pessoas de todas as idades. “Essa é uma iniciativa que deu tão certo que nós já temos 200 participantes na Equipe Corra Mais, que conta só com colaboradores da Rede Pague Menos. Muitas dessas pessoas iniciaram a prática da corrida de rua após o início do circuito.”

Fábio Cecon também explicou que o Circuito de Corridas vem de encontro com as estratégias da empresa e com os princípios do ESG, com a promoção de provas sustentáveis e o envolvimento com a comunidade. “É a peça-chave de nossa estratégia de marketing para que possamos nos aproximar ainda mais da população nos municípios onde estamos instalados.” – ressaltou.

11ª Corrida São Vicente do Alvinegro movimenta a cidade neste domingo, dia 9/11

A prova percorre a avenida Independência e conta com a chegada no Barão da Serra Negra

Com organização da Chelso Sports e com o apoio da Prefeitura de Piracicaba, através da Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, acontece neste domingo, dia 9 de novembro, a 11ª Corrida São Vicente do Alvinegro. A prova conta com autorização para acontecer na Avenida Independência e com a chegada dos atletas no Estádio Municipal Barão da Serra Negra.

Com concentração às 6h, a prova dos 15 km tem largada agendada às 6h30. Depois, os atletas dos 10 km largam a partir das 6h47 e, finalmente, os corredores dos 5 km saem às 7h15.

Essa é uma prova para quem é apaixonado por corridas de rua, futebol e o XV de Piracicaba.

A Corrida São Vicente do Alvinegro

Organizada desde 2013 e criada em homenagem ao Esporte Clube XV de Novembro de Piracicaba, a prova integra o calendário como uma das principais corridas de rua da região e conta com a aferição da CBAT (Confederação Brasileira de Atletismo) e homologada pela FPA (Federação Paulista de Atletismo).

Com patrocínio master do Supermercado São Vicente, a prova conta com premiação em dinheiro para os cinco primeiros colocados da prova de 15 km (masculino e feminino geral).

Entrega de kits

A entrega de kits será realizada nesta sexta-feira, dia 7, até às 18h e no sábado, dia 8, das 10h às 15h, no Supermercado São Vicente, localizado a avenida 31 de março, 741, na Paulicéia.

Alteração do trânsito

– Avenida Independência, interditada das 6h às 9h:

– Cruzamentos fechados entre Avenida Treze de Maio e Rua Barão do Piracicamirim;

– Sentido bairro centro, fechado das 6h às 9h;

– Sentido centro bairro, funcionamento compartilhado, em uma faixa;

– Avenida Comendador Pedro Morganti, fechada das 6h às 8h30.

