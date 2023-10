Enem chegando: filmes e séries que podem ajudar nessa reta final

Filmes e séries podem ser ferramentas valiosas na preparação para o Enem –

Exame Nacional do Ensino Médio-, já que muitos deles retratam eventos históricos, sociais e políticos de forma envolvente e realista. Por isso, assistir a essas produções pode ajudar os estudantes a compreenderem melhor os contextos em que ocorreram acontecimentos importantes, o que é fundamental para a prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Há também filmes que apresentam temas e narrativas complexas, que exigem uma análise crítica. Isso também ajuda os estudantes a desenvolverem suas habilidades de leitura e interpretação, úteis nas questões de Língua Portuguesa e Redação.

“Muitas produções abordam temas que podem ser relacionados a várias disciplinas. Por exemplo, um filme sobre a revolução industrial pode ajudar a entender não apenas a História, mas também a Geografia e a Sociologia”, comenta Pedro Rennó professor de História da Plataforma Professor Ferretto – canal 100% online focado na preparação para o Enem e vestibulares, com 70 mil alunos de todo o Brasil.

Além disso, assistir a filmes e séries pode ser uma “pausa” bem-vinda nos estudos intensivos feitos de forma tradicional. “Histórias inspiradoras e personagens motivadores também podem ajudar os estudantes a manterem o ânimo durante essa reta final da preparação”, comenta Rennó.

Pensando nisso, o docente listou 4 produções essenciais para o Enem:

Guerras do Brasil

“Guerras do Brasil” é uma série documental brasileira lançada em 2016, dirigida por Luiz Bolognesi. A produção explora a história do Brasil por meio de uma narrativa não linear, abordando diferentes períodos e episódios de conflito na história do país, desde a colonização até os dias atuais. O documentário utiliza uma mistura de animações, recriações históricas e entrevistas para contar essa história complexa e multifacetada e oferece uma visão única da evolução e dos desafios enfrentados pelo Brasil ao longo de sua história.

“A abordagem é de diferentes períodos históricos do Brasil, o que pode ajudar os estudantes a compreenderem melhor o contexto em que ocorreram eventos importantes, sendo valioso para responder questões de História e Geografia no Enem”, diz o professor.

A Lista de Schindler

Baseado em fatos reais, o filme narra a história de Oskar Schindler, um empresário alemão que salva a vida de mais de mil judeus durante o Holocausto, ao empregá-los em sua fábrica de esmaltes. O filme aborda temas de redenção, empatia e os horrores do Holocausto, destacando a humanidade em meio à brutalidade. “A Lista de Schindler” é amplamente aclamado e premiado, sendo considerado um dos filmes mais impactantes sobre o Holocausto.

“O filme oferece uma visão vívida do Holocausto e dos eventos da Segunda Guerra Mundial. Isso pode ajudar os estudantes a compreenderem melhor o contexto histórico. A obra também destaca temas éticos, como altruísmo e empatia, que são relevantes para questões de Filosofia e Sociologia, além de poderem ser explorados na redação do Enem. Destaca temas éticos, como altruísmo e empatia, que são relevantes para questões de Filosofia e Sociologia, além de poderem ser explorados na redação do Enem”, complementa Rennó

Getúlio

O filme brasileiro de 2014, dirigido por João Jardim. Ele retrata os últimos dias do ex-presidente brasileiro Getúlio Vargas, especificamente seu período no Palácio do Catete em 1954. A obra cinematográfica aborda a pressão política e os eventos que levaram Getúlio Vargas a cometer suicídio, incluindo questões de crise política e econômica. “Getúlio” oferece um olhar dramático e histórico sobre um dos momentos cruciais da história política brasileira.

“Um retrato de um período importante da história política brasileira, ajuda os estudantes a entenderem melhor o contexto do governo de Getúlio Vargas, que pode ser cobrado nas questões de História do Brasil”, acrescenta o professor.

Não olhe para cima

“Não Olhe para Cima” é um filme de comédia e sátira social lançado em 2021, dirigido por Adam McKay. A trama gira em torno de dois astrônomos que tentam alertar o mundo sobre um cometa que se aproxima da Terra e representa uma ameaça catastrófica, mas são confrontados com a indiferença e a negação da sociedade e dos líderes mundiais. O filme aborda questões como negação da ciência, políticas destrutivas e apatia em relação a ameaças globais. É uma crítica mordaz à sociedade contemporânea e à forma como lida com crises existenciais.

“O filme convida os espectadores a refletirem sobre as prioridades da sociedade e a resposta a ameaças globais. Essa reflexão pode ajudar os estudantes a desenvolverem uma visão crítica e ampla, útil para as questões interdisciplinares do Enem”, finaliza.

