Sandy reaparece ao lado de ex-marido. De mãos dadas

Recentemente, Sandy Leah e Lucas Lima chocaram o público ao anunciarem a separação após 24 anos de relacionamento. Porém, na noite desta última sexta-feira (06/10), os dois surgiram juntinhos, durante um show em Portugal – Lisboa. No show, eles apresentaram juntos a canção “Tudo Teu” de mãos dadas e trocando olhares apaixonados. A cena animou os fãs do, até então, ex-casal.

Sandy e Lucas Lima se apresentam em clima de romance em Lisboa

Nas imagens, Sandy e Lucas demonstraram uma química em cima do palco: “Já que ele está me acompanhando na turnê pela Europa, eu resolvi dar uma exploradinha nele. Vamos trabalhar, né?“, disse Sandy. “Claro.“, respondeu o músico, sorridente.

Vão voltar?

Após o vídeo viralizar em páginas de fofocas do Instagram, internautas comentaram sobre a possibilidade dos dois ainda reatarem a relação: “Logo estão reatando com uma nova gestação.“, disparou uma admiradora. “Eu acho que é marketing.“, palpitou a segunda. “Ela parece ainda estar apaixonada por ele.“, disse mais uma. “Ele olha tão apaixonado pra ela…“, observou a quarta.

Os dois tinham 15 de casados, e tiveram um filho, Theo, 9. “Não teve briga, mágoa, traumas… A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também“, disseram ao anunciar a separação.

