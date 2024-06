Energia elétrica em casa: principais mitos e verdades

A energia elétrica é um recurso essencial em nossas vidas, mas também fonte de dúvidas clássicas que incorrem, comumente, em respostas erradas. Presente no dia a dia dos brasileiros, a Sil Fios e Cabos Elétricos, maior fabricante de condutores de baixa tensão do país, enumerou 9 questões muito frequentes no cotidiano residencial.

“Não dá para pensar na vida sem eletricidade, pois ela é essencial para alimentar nossos eletrodomésticos, iluminar ambientes e proporcionar momentos de trabalho e lazer. Mas, como qualquer ferramenta poderosa, a energia elétrica precisa ser usada com cautela e responsabilidade”, recomenda Nelson Volyk, gerente de Engenharia de Produtos da empresa.

A seguir, acompanhe os mitos e verdades elucidados por ele:

1. Equipamento ligado em 220 V gasta menos do que um ligado em 127 V?

Mito! De acordo com o especialista, o consumo elétrico de um aparelho é determinado pela sua potência, expressa em watts (W), e não pela tensão à qual está conectado. “A mesma quantidade de energia será consumida independentemente da tensão, desde que a potência do aparelho seja a mesma“, afirma Nelson.

2. Instalações elétricas antigas afetam a conta de energia?

Verdade. A Sil Fios e Cabos Elétricos comumente enfatiza a importância de refazer as instalações executadas nas décadas de 1970 e 1980, pois é natural que o PVC dos condutores tenha ressecado – problema que causa fuga de corrente capaz de impactar na elevação do consumo mensal de energia. Além disso, o gerente da marca, que é líder no segmento, ressalta que esses sistemas antigos não suportam a instalação de dispositivos de segurança modernos, como o Dispositivo Diferencial Residual (DR).

No portfólio da Sil Fios e Cabos Elétricos, os modelos mais empregados nos projetos de instalação são o Cabo FlexSil 750V, com isolação em PVC e reconhecido por sua excelente flexibilidade e facilidade para a instalação, e o Cabo Flexível Silnax 0,6/1kV HEPR 90⁰C, que além da isolação possui cobertura |Imagem: Divulgação Sil

Com o aumento do uso de aparelhos elétricos modernos, as demandas sobre os sistemas elétricos aumentaram, resultando em perdas elétricas e valores mais altos na conta de energia nas instalações antigas, que não foram projetadas para essa nova realidade.

De acordo com o especialista da Sil Fios e Cabos Elétricos, os disjuntores têm a função primordial de desarmar instantaneamente em casos de curto-circuito. Essa ação imediata protege os cabos elétricos, garante a segurança das pessoas e preserva o patrimônio, prevenindo os efeitos perigosos da energia elétrica que podem iniciar um incêndio. | Divulgação: Freepik

3. É seguro usar um adaptador para conectar um plug de 20 A em uma tomada de 10 A? Mito. Nelson explica que muitos brasileiros acreditam na eficácia de utilizar um adaptador para conectar um plug de 20 A em uma tomada de 10 A, entretanto o comportamento pode incorrer em danos perigosos. “Adaptadores inadequados resultam em sobrecarga na tomada, aquecimento excessivo, derretimento do adaptador e potencial risco de incêndio“, enumera ele sobre as ocorrências dessa ação. Além disso, essa prática ainda danifica tanto a tomada como pode prejudicar o aparelho conectado. 4. É possível usar benjamin para conectar mais de um aparelho na tomada? Sim, verdade. Mas, é fundamental que a soma do consumo elétrico desses aparelhos não ultrapasse 10 A e, para chegar nessa conclusão, o gerente da Sil Fios e Cabos Elétricos recomenda verificar a corrente elétrica (em amperes) que cada aparelho consome. Quando o equipamento demandar um consumo elevado, o correto é não utilizar benjamin.

Benjamin e extensões de energia são ferramentas práticas que aumentam a quantidade de tomadas disponíveis em um ambiente, facilitando a conexão de diversos aparelhos. No entanto, a Sil Fios Cabos Elétricos aconselha o emprego com precaução | Divulgação: Freepik

5. É verdade que os cabos flexíveis consomem mais energia do que os rígidos? Não. No segmento, algumas pessoas possuem essa crença errônea, mas o fato é que não há diferença na capacidade de condução de energia entre cabo flexível e cabo rígido, desde que sejam comparados na mesma seção nominal. A escolha entre um e outro deve ser baseada na flexibilidade necessária para a instalação. Do portfólio da Sil Fios e Cabos Elétricos, o produto mais usado nas instalações elétricas brasileiras é o Cabos FlexSil 750V, reconhecidos por sua excelente flexibilidade e facilidade na instalação. 6. O cabo para chuveiro elétrico deve ser sempre de 6mm²? Não. A seção do cabo deve ser especificada pelo fabricante do chuveiro que pode indicar seções de 4 mm², 6 mm² ou até de 10 mm², dependendo da potência e tensão do chuveiro. “Cabos com seção nominal menor do que o adequado geram aquecimento excessivo que, por sua vez, não apenas eleva o risco de curto-circuito, como também faz subir o valor da conta de energia no fim do mês“, aponta o especialista da Sil Fios e Cabos Elétricos. 7. Eletricistas podem trabalhar em tomadas sem desligar a energia? Não, pois isso é perigosíssimo! A calosidade nas mãos pode oferecer alguma resistência ao choque, mas não elimina o risco de acidentes graves. Portanto, a conduta de não desligar a energia no quadro de distribuição pode causar choques elétricos que costuma causar lesões sérias ou até ser fatais.

Para a Sil Fios e Cabos Elétricos, segurança e bem-estar dependem de um projeto bem elaborado, materiais de alta qualidade e execução por profissionais qualificados. | Divulgação: Freepik

8. É possível trocar o chuveiro elétrico por um modelo mais potente sem alterar a instalação elétrica? Nem sempre. Trocar um chuveiro elétrico por outro de maior potência exige uma análise cuidadosa do disjuntor e do condutor elétrico que alimenta o aparelho. Ignorar essas especificações pode ocasionar desligamentos frequentes do disjuntor devido à sobrecarga de energia no circuito, aquecimento do condutor e devido a isso conta de energia mais alta. 9. O cabo desbitolado deixa a conta de energia mais alta? Sim. O cabo desbitolado, ou seja, aquele com menos cobre do que o especificado, possui menor capacidade de condução de corrente elétrica e devido a este fato gera aquecimento do cabo. Este aquecimento é um consumo de energia, que é cobrada na conta de energia elétrica.

