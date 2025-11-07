Com entrada gratuita, 33ª Feira das Nações movimenta Santa Bárbara no fim de semana

A 33ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste começa neste sábado (8) e segue até domingo (9), no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita. O evento reunirá mais de 50 atrações culturais, incluindo música, teatro, dança, circo, cultura popular e intervenções artísticas, além da tradicional gastronomia preparada por 13 instituições sociais do Município.

Neste ano, os headliners serão Felipe Araújo, no sábado (8), às 23 horas, e Inimigos da HP, no domingo (9), às 20 horas. Nos palcos Culturas, Tradições e Nações, o público poderá conferir uma programação com 53 apresentações distribuídas entre diferentes manifestações artísticas: 15 apresentações musicais, 18 números de dança, 15 intervenções circenses e artísticas, três atrações de cultura popular e dois espetáculos teatrais, conforme lista abaixo.

A 33ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apresentação do Supermercados São Vicente e patrocínio da Dama Bier e Denso, apoio da Belchior Decor, Cristiantex, Refrigerantes Esportivo, SOS Telecom e TRBR, media partner da Vox90, com gestão da TG Produção Cultural.

Realizada pela primeira vez em 1983, a Feira das Nações celebra a história de diversas nações e culturas que contribuíram com o desenvolvimento da cidade. Além da gastronomia dos diferentes países cujos povos imigraram para Santa Bárbara d’Oeste, a Feira das Nações também resgata a cultura dessas nações, reunindo artistas dos mais variados segmentos, como teatro, dança, circo, orquestras, artes visuais e cultura popular, entre outros.

Atrações principais

08/11/2025 (sábado), às 23 horas

Felipe Araújo

Natural de Goiânia (GO), Felipe Araújo é um dos grandes nomes do sertanejo universitário da atualidade. Desde jovem, cresceu em um ambiente musical e decidiu trilhar sua própria trajetória artística, destacando-se com hits como Amor da Sua Cama e Atrasadinha, que o projetaram nacionalmente em 2017.

Com milhões de visualizações nas plataformas digitais e diversas premiações, Felipe consolidou-se entre os artistas mais tocados das rádios brasileiras. Em 2021, emprestou sua voz à versão em português de Dos Oruguitas, da trilha sonora de Encanto, e segue encantando plateias por todo o país com um show vibrante que mescla o sertanejo romântico e músicas animadas, conquistando tanto os apaixonados quanto os que buscam uma boa festa sertaneja.

09/11/2025 (domingo), às 20 horas

Inimigos da HP

Um dos nomes mais emblemáticos do pagode, o Inimigos da HP surgiu na década de 1990 de forma despretensiosa, entre amigos engenheiros que se reuniam nos finais de semana para tocar. Com um som leve e contagiante, a banda rapidamente ganhou as rádios de todo o Brasil com sucessos como Toca Um Samba Aí, Bons Momentos, Musa da Praia e Nosso Filme.

Com mais de 20 anos de carreira, o grupo formado por Sebá, Tocha, Cebola, Gui e Alemão coleciona feitos marcantes: discos de ouro, turnês lotadas e indicação ao Grammy Latino em 2009 pelo DVD Ao Vivo em Zoodstock. A autenticidade e a energia do Inimigos da HP continuam conquistando gerações, com novos sucessos como Quem Não Ama Não Vai Entender e Mistura Perfeita, que incorporam elementos do pop internacional ao pagode, mantendo viva a essência do grupo que transformou diversão em carreira.

Confira a programação completa:

Sábado | 08/11/2025

13h – Daniel Cantor (Música) | Palco Culturas

13h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

14h – Folia de Reis Ouro, Incenso e Mirra (Cultura Popular) | Palco Tradições

14h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

15h – SBO em estampa – Pomba da 019 (Artes visuais) | Intervenção

15h – Vivian Ignácio Canta Brasilidades (Música) | Palco Culturas

15h30 – Lambe-Lambe SBO – Cia Luzes e Lendas (Teatro) / MB Circo (Circo) | Intervenção

16h – Os Fabulantes – Cia Arte-Móvel (Teatro) | Palco Tradições

16h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

17h – Allan Kevyn (Música) | Palco Culturas

17h30 – Cordéis para dar e contar – Grupo de Teatro Mirabolantes (Teatro) / MB Circo (Circo) | Intervenção

18h – O Palhaço Sou Eu – Grupo Teatral Ta’lento (Teatro) | Palco Tradições

19h – DJ Cordero (Música) | Palco Nações

19h – Forró com Lis Ferraz (Música) | Palco Culturas

20h – Danças: Arabesque Studio de Dança (Egito), Art American Dance (Brasil), Cia Giane Godoi (Egito), Cia Juliana Daniel (Países Árabes), Focus Educação e Cultura (Argentina e Áustria), Gabriela Fioravante Tap Center (Brasil), Grupo Flamenco Soniquete (Espanha), Grupo Kimie Buyo de Danças Folclóricas Japonesas (Japão), Grupo Latinitude (Cuba e Países Africanos) e JK Cia de Dança (Estados Unidos) | Palco Tradições

20h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

21h – Sapos da Noite (Música) | Palco Culturas

21h – Do Palco pro Buteco (Música) | Palco Nações

21h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

22h – Tango, em uma noche porteña – Cia Alma de Tango (Dança) | Palco Tradições

22h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

23h – Felipe Araújo (Show Principal) | Palco Nações

Domingo | 09/11/2025

12h – Samb’Ajuda (Música) | Palco Culturas

12h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

13h – Bellan Escola de Música e Arte apresenta – Pocket Show Terra Nostra (Música) | Palco Tradições

13h – Roda de Capoeira – Associação de Capoeira Motta e Cultura Afro (Cultura Popular) | Intervenção

13h30 – Os Cozinheiros – Grupo de Teatro Mirabolantes (Teatro) / MB Circo (Circo) | Intervenção

14h – Soul da Toga (Música) | Palco Culturas

14h – Sericleta – Monica Schoenacker (Artes visuais) | Intervenção

14h30 – Os Cozinheiros – Grupo de Teatro Mirabolantes (Teatro) / MB Circo (Circo) | Intervenção

15h – Maracatu Estação Quilombo (Cultura Popular) | Palco Tradições

15h – SBO em estampa (Artes visuais) | Intervenção

15h30 – Lambe-Lambe SBO – Cia Luzes e Lendas (Teatro) / Os Cozinheiros – Grupo de Teatro Mirabolantes (Teatro) / MB Circo (Circo) | Intervenção

16h – Samba da Nega (Música) | Palco Culturas

16h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

17h – PROAM – Projeto Amigos da Música – FAMAM (Música) | Palco Tradições

17h30 – Amália – Daine Baumgartner (Teatro) / MB Circo (Circo) | Intervenção

18h – Felipe Delafiori (Música) | Palco Culturas

18h – Samba d’Aninha (Música) | Palco Nações

18h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

18h45 – Danças: Entrée Danse Escola de Dança (Espanha), Estúdio Geisa Franco (Grécia), Faces Ocultas Cia de Dança (Países Africanos), Interior Cia de Dança (Brasil), Lili Rossetti Núcleo de Artes (Estados Unidos), Núcleo de Dança Minuetto (Rússia) e Twist e Grupo Espaço Dançar (Brasil e Argentina) | Palco Tradições

19h30 – MB Circo (Circo) | Intervenção

20h – Inimigos da HP (Show Principal) | Palco Nações

Gastronomia solidária

Selecionadas via Edital de Chamamento, as 13 instituições sociais representarão os seguintes países: Alemanha (AMOBAM), Argentina (Creche Papa João Paulo II), Brasil (Casa de Passagem Feminina), Chile (Corporação Musical União Barbarense), Espanha (Rotary Club – Progresso), Estados Unidos (Fraternidade Descendência Americana), França (Casa da Criança), Itália (Projeto Amigos da Música – FAMAM), Japão (Serviço Social Imaculada Conceição), México (Associação Vinde à Luz), Nações Africanas (Associação Carolina Maria de Jesus), Portugal (S.A.S. Meimei) e Reino Unido (Guarda Mirim).

Do acarajé africano ao fish and chips britânico, passando pela paella espanhola, tacos mexicanos, crepes franceses e nhoque italiano, o cardápio é um convite para conhecer o mundo sem sair de Santa Bárbara d’Oeste.

Entre os destaques, a Associação Carolina Maria de Jesus (Nações Africanas) aposta em pratos marcantes, como acarajé, xinxim de galinha e banana real. Já a Casa da Criança (França) traz uma seleção de crepes salgados e doces, com recheios que vão de frango com catupiry a Nutella.

O público também poderá provar o tradicional Eisbein (joelho de porco) e o Strudel de maçã da Alemanha, servidos pela AMOBAM (Associação de Moradores do Bairro Mollon), enquanto a FAMAM – Projeto Amigos da Música (Itália) apresenta massas clássicas como nhoque recheado, lasanha e pizza broto, além da pannacotta de frutas vermelhas.

Os sabores latinos também marcam presença: o Rotary Club Progresso (Espanha) oferece bocadillos, paella caipira e churros, a Creche Papa João Paulo II (Argentina) prepara assado argentino, choripán e alfajor, e a Corporação Musical União Barbarense (Chile) traz a suculenta chorrillana – uma combinação de carnes, cebola caramelizada e ovo.

O público fã de lanches encontra opções irresistíveis no estande dos Estados Unidos, com cheeseburgers, frango frito e cheesecake, e do Reino Unido, com fish and chips e hambúrgueres artesanais. Para os apreciadores da culinária oriental, o Serviço Social Imaculada Conceição (Japão) serve yakisoba, sushi e pastéis, enquanto o México, representado pela Associação Vinde à Luz, oferece tacos, burritos, paletas mexicanas, flan e arroz doce.

Confira mais detalhes da estrutura da edição 2025 da Feira das Nações de Santa Bárbara:

Como chegar

O Complexo Usina Santa Bárbara está localizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste/SP. O acesso para o evento será pela SP-306 Rodovia Luís Ometto e SP-135 Rodovia Dona Margarida da Graça Martins. Os veículos seguirão pela Rua José Mathias Filho (atrás da Câmara Municipal) e posteriormente na Rua Antônio Júlio, no Residencial Dona Margarida, com acesso ao Caminho dos Flamboyants, entrada do estacionamento. Haverá sinalização no local e apoio de agentes da Guarda Civil Municipal.

Estacionamento solidário

O estacionamento do evento será explorado pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santa Bárbara d’Oeste, em modelo solidário, com preços definidos pelo Comtur (Conselho Municipal de Turismo). Os valores são de R$ 30 para automóveis, R$ 15 para motos, R$ 70 para vans e micro-ônibus e R$ 100 para ônibus, além de guarda-volumes a R$ 5. Os locais de estacionamento incluem o Complexo Usina Santa Bárbara e ruas adjacentes, com acessos pelo Caminho dos Flamboyants e pela SP-135.

A arrecadação será revertida à instituição. O preço público para estacionamento no evento foi fixado pelo Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e a instituição foi selecionada por meio do Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil (OSC), Organizações Sociais (OS) e Entidades Beneficentes Sem Fins Lucrativos.

Transporte por aplicativo/Táxi

Para aqueles que utilizarão transporte por aplicativo e táxis, o acesso será no início do Estacionamento Solidário via Rua Antonio Júlio, no Residencial Dona Margarida.

Acessibilidade | Transporte adaptado

O Transporte Adaptado Municipal, também vinculado à Secretaria de Administração, poderá ser agendado por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida credenciadas no Município pelo telefone/WhatsApp 3455.1000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas.

Para se credenciar no serviço é preciso protocolar uma série de documentos via 1doc do site da Prefeitura pelo telefone/WhatsApp 3455.1000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Acessibilidade | Vagas especiais PCD

Para cadeirantes, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, haverá estacionamento interno pela entrada B via SP-135 Rodovia Dona Margarida da Graça Martins no letreiro “Usina Santa Bárbara”.

Acessibilidade | Pessoas com deficiência/cadeirantes

Além das vagas preferenciais no estacionamento para pessoas com deficiência, o evento contará com um espaço para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida em frente ao palco principal, com acesso pela cabine técnica. O Complexo Usina Santa Bárbara conta com banheiros de alvenaria para pessoas com deficiência e cadeirantes na entrada do local e perto do palco principal, além de banheiros químicos especiais instalados para o festival.

Pontos de hidratação

O evento contará com três pontos de hidratação gratuitos espalhados pelo Complexo Usina Santa Bárbara, localizados nas proximidades do banheiro de alvenaria externo (entrada do Complexo), banheiro de alvenaria interno e ao lado do Salão Francês.

Segurança

Amplo esquema de segurança, brigadistas, apoio da Guarda Municipal, Defesa Civil e Polícia Militar. O evento é equipado com catraca, revista, detector de metais e câmeras de segurança.

Itens permitidos

Será permitida a entrada de carrinho de bebê e itens para bebês, barras de cereal, frutas cortadas e armazenadas em sacos tipo “Ziplock”, alimentos industrializados, com a embalagem lacrada originalmente como salgadinhos e bolachas, água mineral em copo plástico igualmente lacrado e em garrafa de plástico mole lacrada, óculos escuros, capa de chuva, chapéu/boné, canga, mochila/bolsa, protetor solar, protetor labial e maquiagem, câmera ‘polaroid’ e carregadores portáteis para celular e cabos, além de animais de estimação. Vale ressaltar que é obrigatório uso de coleira e guia e também focinheira para cães de raças notoriamente violentas e perigosas.

Itens proibidos

Não será permitida a entrada de qualquer tipo de bebida (alcoólicas ou não), qualquer tipo de garrafas, latas, copos e garrafas (exceto o de água com material “plástico mole”), embalagens rígidas e com tampa, recipientes de vidro, metal ou plástico (perfumes, cosméticos e desodorante apenas roll-on), narguile/bong, isopor, cooler ou qualquer utensílio para armazenagem, cadeira, banquinho, cadeira de praia ou qualquer tipo de assento com material rígido, capacete, guarda-chuva com ponta, qualquer tipo de substância ilícita, venenosa e/ou tóxica, arma de fogo/arma branca (faca, canivete, punhal e assemelhados), fogos de artifício e de estampido, objeto perfurocortante que coloque em risco a segurança do público (tesoura, estilete, pinça etc), remédio sem autorização de receita médica, skate / patinete / patins / bicicleta, bastão de selfie, bandeira ou cartaz contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou políticas, bandeira com mastro, máquinas fotográficas com lente intercambiável (exceto imprensa previamente credenciada) e roupas e acessórios com formatos e partes pontiagudas que possam machucar ou causar lesões.

Ambulantes

Não será permitida a presença de ambulantes num raio de 200 metros do evento, atendendo a Lei Municipal n° 103/2010.

Pet friendly

A Feira das Nações é pet friendly. Mesmo assim, a organização ressalta a obrigatoriedade do uso de coleira e guia em todas as raças e também focinheira para cães de raças notoriamente violentas e perigosas.

Ambulatório médico

A estrutura do evento conta com Ambulatório Fixo localizado no primeiro galpão do Complexo. Serão disponibilizados médico e técnicos de enfermagem.

Economia Criativa

Além da música e gastronomia, o evento terá espaço para 28 expositores no Espaço de Economia Criativa. O público encontrará produtos feitos à mão, como roupas, acessórios, peças de crochê, esculturas, perfumes artesanais e artigos em madeira, entre outros, conforme abaixo.

Adriana Cardoso de Souza – tapetes 100% malha, sousplat, jogos de tapetes e de banheiro

Ana Lígia Lúcio de Freitas Ribeiro – amigurumi, personagens, bichinhos, chaveiros e ponteiras

Antônio Carlos Rodrigues – cachepots, chaveiros, porta objetos, comedouros para PET e jogos educativos em madeira

Bernadete Camargo Queiroz – toucas, roupinhas de bonecas em crochê, pintura em tecidos, suporte de plantas e cobre jarra

Celso Ricardo Pupin – peças em epóxi, biojoias, filtro dos sonhos e incensários

Claudete dos Santos Lima – bolsas, mochilas, pochetes, necessaires, porta moeda e luva de contenção em costura criativa

Dilma Barbosa Bispo – tapetes, jogo de cozinha e banheiro

Edma de Souza Santos – acessórios em metal e macramê, bottons e filtro dos sonhos

Fátima Aparecida de Lima Hataoka – bolsas, tapetes, souplast, redinha e bolinhas para gatos em recicláveis de crochê

Fernanda Brasil dos Passos Borges – velas e difusores aromáticos

Gabriela Parazzi – brincos, presilhas, chaveiros e imã em “hama beads”

Gertrudes Furlan Sales – pintura e decoupage em madeira e outros materiais

Gisele Cristina Lopes Megiato – chaveiros de letras e chinelos bordados

Iara Aparecida de Araujo Nunes – bolsas, cachepôs, porta copos e chaveiros em crochê fio de malha

Ina Thomé Picoli – quadros, chaveiros e colares em bordado em bastidor e mini bastidor

Jhonatan Felix – pintura criativa em bustos de personalidades, personagens, caveiras, animais e chaveiros

Julia Wagner – luminárias em pote de vidro, esculturas em biscuit, acessórios e tiaras de flores

Larissa Rodrigues – chinelos bordados, canetas decoradas, chaveiros, terços e acessórios

Maria Aparecida Dias Venerando – bolsas, chapéus e chinelos em crochê

Maria Monteiro – perfumaria, sabonetes, body splash, velas aromáticas e aromatizadores

Maria Socorro Silva – acessórios pulseiras de couro, colares, brincos, tornozeleiras, anéis, pedras e filtro dos sonhos

Nazaré Alves Piedade – tiaras, pulseiras, colares e brincos em capim dourado

Nilza da Silva – crochê, patchwork e pinturas em tecidos

Rosely Victoria Wagner – toucas, cachecóis, sapatinhos de bebê, chaveiros e acessórios em crochê e micro crochê

Tânia dos Santos Amianti – bonecos em amigurumi personagens, cultura Geek, chaveiros e macramé decorativo

Silvaneide Ferreira Sousa – laços, turbantes e scrunchies

Sonha Eli de Paula – bolsas, mochilas, shoulder bag, carteiras, necessaires e porta objetos em costura criativa

Suzana Chiquetto – bonecos em amigurumi personagens, cultura Geek, safari e bonecas, chaveiros e toucas

Serviço:

33ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste

Dia 8 de novembro, das 12h às 23h59

Felipe Araújo | 23h

Dia 9 de novembro, das 12h às 22h

Inimigos da HP | 20h

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

