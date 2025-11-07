Salários de até R$ 3mil e benefícios: confira as vagas de emprego desta quinta-feira (6)

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré divulgou novas oportunidades de emprego nesta quinta-feira, 6 de novembro. São vagas em diferentes setores, com chances para quem busca o primeiro emprego e também para profissionais com experiência.

Confira algumas das oportunidades disponíveis:

Vendedor interno — R$ 2.100,00 (3 vagas) | Ensino médio completo | 6 meses de experiência

Pedreiro — R$ 2.664,75 (3 vagas) | Ensino fundamental completo | 6 meses de experiência

Ajudante de obras — R$ 2.189,97 (3 vagas) | Ensino fundamental completo | sem exigência de experiência

Oficial de serviços gerais — R$ 2.249,00 (3 vagas) | Escolaridade não exigida | sem experiência

Eletrotécnico — R$ 3.000,00 (1 vaga) | Ensino técnico | 6 meses de experiência

Zelador de edifício — R$ 2.425,81 (1 vaga) | Ensino fundamental completo | 6 meses de experiência

Jardineiro — R$ 1.766,58 (1 vaga) | Ensino fundamental completo | 6 meses de experiência

Atendente de lojas — R$ 1.876,00 (2 vagas) | Ensino médio incompleto | sem experiência

Auxiliar de limpeza — até R$ 1.717,20 (3 vagas) | Ensino fundamental ou médio incompleto | algumas exigem experiência

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT Sumaré, localizado na Rua Justino França, 143 – Jardim São Carlos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Por isso, é importante procurar o posto o quanto antes e levar documentos pessoais e carteira de trabalho (física ou digital).

Serviço

Endereço: Rua Justino França, 143 – Jardim São Carlos – Sumaré

Horário: das 8h às 16h

Vagas válidas até o preenchimento das oportunidades

