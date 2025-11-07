Salários de até R$ 3mil e benefícios: confira as vagas de emprego desta quinta-feira (6)
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Sumaré divulgou novas oportunidades de emprego nesta quinta-feira, 6 de novembro. São vagas em diferentes setores, com chances para quem busca o primeiro emprego e também para profissionais com experiência.
Confira algumas das oportunidades disponíveis:
- Vendedor interno — R$ 2.100,00 (3 vagas) | Ensino médio completo | 6 meses de experiência
- Pedreiro — R$ 2.664,75 (3 vagas) | Ensino fundamental completo | 6 meses de experiência
- Ajudante de obras — R$ 2.189,97 (3 vagas) | Ensino fundamental completo | sem exigência de experiência
- Oficial de serviços gerais — R$ 2.249,00 (3 vagas) | Escolaridade não exigida | sem experiência
- Eletrotécnico — R$ 3.000,00 (1 vaga) | Ensino técnico | 6 meses de experiência
- Zelador de edifício — R$ 2.425,81 (1 vaga) | Ensino fundamental completo | 6 meses de experiência
- Jardineiro — R$ 1.766,58 (1 vaga) | Ensino fundamental completo | 6 meses de experiência
- Atendente de lojas — R$ 1.876,00 (2 vagas) | Ensino médio incompleto | sem experiência
- Auxiliar de limpeza — até R$ 1.717,20 (3 vagas) | Ensino fundamental ou médio incompleto | algumas exigem experiência
Os interessados devem comparecer pessoalmente ao PAT Sumaré, localizado na Rua Justino França, 143 – Jardim São Carlos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento. Por isso, é importante procurar o posto o quanto antes e levar documentos pessoais e carteira de trabalho (física ou digital).
Serviço
Endereço: Rua Justino França, 143 – Jardim São Carlos – Sumaré
Horário: das 8h às 16h
Vagas válidas até o preenchimento das oportunidades
