Papai Noel chega neste sábado (8) às 19h30 no Tivoli Shopping

Decoração, show diário de luzes, árvore inédita de 20 m de altura e programação especial marcam a temporada natalina

Neste sábado, dia 8, o Tivoli Shopping abre oficialmente sua temporada natalina em Santa Bárbara d’Oeste, com uma programação repleta de surpresas. Com o tema “Aqui o Natal acontece”, o centro de compras promete emocionar visitantes de todas as idades com uma celebração que reforça sua essência: ser o shopping da família e o cenário dos momentos mais inesquecíveis do ano.

Para dar as boas-vindas ao período natalino, a partir das 19h30 será realizada a chegada do Papai Noel em um evento que contará com apresentações musicais e espetáculo com orquestra sinfônica. Pensando na acessibilidade dos clientes, a chegada do Papai Noel do Tivoli contará com a presença de uma intérprete de libras.

“O Natal do Tivoli é um momento de celebração, união, emoção e, claro, inclusão. Queremos que cada visitante se sinta parte dessa história e leve para casa boas lembranças. Este é um Natal pensado para encantar, surpreender e reforçar o quanto valorizamos o convívio em família”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Decoração e show de luzes

Na mesma noite da chegada do Papai Noel será inaugurada a decoração natalina que, entre os destaques deste ano, terá uma árvore de Natal de 20 metros de altura, a maior já instalada na história do centro de compras. Imponente e reluzente, ela ficará no estacionamento e simboliza o brilho, a união e a alegria que marcam o Natal do Tivoli, um momento de celebração que já faz parte das memórias afetivas de toda a região.

Além da árvore imponente, para a edição de 2025 o Tivoli preparou uma decoração com mais de 200 mil lâmpadas de LED na área externa, criando um verdadeiro espetáculo visual. Segundo Paula, o conceito deste ano combina tradição, memórias afetivas e emoção com ambientação especial na Praça de Alimentação e pelos corredores, transformando o espaço em um cenário perfeito para fotos e encontros de fim de ano.

Outro diferencial do Natal do Tivoli é o já tradicional show de luzes que, neste ano, acontecerá diariamente, às 20h. “Essa é mais uma ação muito aguardada e decidimos realizar todas as noites, proporcionando que mais e mais pessoas possam acompanhar esse show tão encantador”, reforça a coordenadora.

O público que for ao Tivoli neste período que antecede o Natal também poderá conferir cantatas natalinas, oficinas para crianças e apresentações musicais. As datas e horários das atividades serão divulgadas posteriormente.

Papai Noel, trono pet e solidariedade

A partir de domingo, dia 9, o Papai Noel ficará em seu trono, localizado em frente às lojas Renner e Riachuelo. O bom velhinho receberá as famílias de terça a domingo, das 14h às 21h (com intervalo entre 17h e 18h), para fotos, pedidos e abraços. E, claro, o trono pet, também já tradicional no Natal do Tivoli, estará de volta, permitindo que os tutores registrem o momento junto de seus bichinhos.

Reforçando o espírito solidário que marca a data, o shopping realiza novamente sua campanha de arrecadação de brinquedos, destinada a crianças em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa, que rendeu ao Tivoli o Troféu Abrasce Prata neste ano, reafirma o compromisso com a comunidade e com ações de impacto positivo.

