Análise de Resultados do 3º Trimestre de 2025: Gigantes do Varejo Farmacêutico

Resultados do 3º trimestre de 2025 das grandes redes de farmácias listadas na bolsa

Uma análise aprofundada dos dados da RD Saúde, Pague Menos e Panvel revela um setor que continua em forte expansão de receita, mas com dinâmicas de rentabilidade, eficiência e estratégias de crescimento distintas entre os players.

Seguem os principais insights técnicos:

1. Crescimento de Receita Robusto e Generalizado: A Pague Menos liderou o crescimento de receita no trimestre com 18%, refletindo uma estratégia agressiva de expansão. A Panvel apresentou crescimento sólido de 14,3%, com foco em receitas de preços e maturação operacional. A RD Saúde, maior player do setor, cresceu 12,7% em receita consolidada, e +9,7% em vendas nas lojas, demonstrando consistência em sua base já estabelecida.

2. Liderança em Escala vs. Eficiência de Margem: A RD Saúde demonstra maior eficiência operacional, com margem EBITDA de 7,5%, refletindo economias de escala e otimização de custos. A Panvel mantém margem EBITDA de 5,4%, estável em relação ao 3T24, mas com margem líquida de 2,3%, pressionada por investimentos em digitalização e expansão. A Pague Menos apresenta crescimento robusto de receita, mas dados de rentabilidade não foram totalmente divulgados.

3. Estratégias de Produtividade por Loja: A RD Saúde manteve ritmo acelerado de expansão, com 88 novas lojas ampliando presença em São Paulo e Nordeste. A Pague Menos, com 11 aberturas, prioriza o desenvolvimento financeiro. A Panvel, com 7 lojas no trimestre, adota estratégia mais conservadora, focando em maturação e otimização do portfólio existente na Região Sul.

4. Digital e Omnicanalidade – O Futuro da Distribuição: O app Panvel cresceu 54,1% no ano, consolidando-se como principal vetor de fidelização e conveniência. A RD Saúde avança na integração de canais e jornadas, registrando crescimento digital de 62% a/a e 97% das entregas realizadas em até 1 hora. Já a Pague Menos acelera investimentos digitais: no 3T25, atingiu R$ 819 milhões em vendas omnichannel (+52,9% vs. 3T24) e totalizou R$ 2,2 bilhões em canais digitais no acumulado do ano.

5. Força Regional vs. Domínio Nacional: RD Saúde consolida sua liderança com 16,8% de market share nacional e +0,8 p.p. de ganho, enquanto a Pague Menos mantém avanço consistente, atingindo 6,7% e avançando +0 Unidades seguido de crescimento, impulsionada pelo Norte e Nordeste. A Panvel fortalece sua posição na Região Sul com 12,8% de market share (+0,3 p.p.), priorizando rentabilidade e eficiência operacional em seu território de atuação.

O setor cresce, mas a batalha pela rentabilidade está mais acirrada do que nunca.

