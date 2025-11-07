Cães terapeutas espalham afeto e promovem bem-estar no Núcleo de Especialidades de Americana

O Núcleo de Especialidades de Americana teve uma manhã especial nesta quinta-feira (6), marcada por alegria e afeto com mais uma visita dos cães terapeutas do projeto “Patas que Curam”. A ação proporcionou momentos de descontração a pacientes e servidores, fortalecendo o vínculo humano e emocional no ambiente de saúde.

Durante a atividade, os animais circularam pelos corredores e pela recepção do Núcleo, inclusive no Espaço TEA, interagindo com o público e transmitindo leveza ao dia a dia da unidade. O projeto utiliza a Pet Terapia como uma ferramenta complementar para promover bem-estar, reduzir a ansiedade e estimular a socialização.

“O contato com os cães desperta emoções positivas e ajuda a aliviar tensões, o que é essencial em ambientes de cuidado. A proposta é simples, mas os resultados são profundos: vemos sorrisos, abraços e uma energia diferente no ar”, destacou o adestrador e idealizador do projeto, Mateus Gardioni.

A coordenadora do Núcleo de Especialidades, Valeska Dalanezi, ressaltou a importância da ação. “Esses momentos mostram que o cuidado com a saúde vai além do tratamento clínico. O acolhimento emocional também transforma, e iniciativas como essa reforçam o compromisso da nossa equipe em cuidar das pessoas de forma integral”, afirmou.

O projeto “Patas que Curam” segue protocolos de higiene e segurança para garantir o bem-estar dos pacientes e dos animais durante as visitas.

