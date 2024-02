O motoboy Antônio Ivan Moura Caetano foi brutalmente atingido por um carro branco modelo Strada na Avenida São Jerônimo, próximo ao Shopping Welcome, por volta das 21h40 de ontem (16). Ele foi arremessado contra um muro, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Um colega de profissão que acionou o resgate disse que o condutor do carro que fugiu sem prestar socorro e ainda não foi localizado teria fechado repentinamente o motoboy, que se enfureceu e o teria xingado, então o motorista iniciou uma perseguição desde a região do bairro Nova Americana, cruzando toda a área central.

O Corpo segue no Instituto Médico Legal (IML) da cidade. As informações do velório ainda não estão disponíveis.

Este é 110° acidente fatal envolvendo motociclistas em Americana desde 2015. Segundo o Infosiga, só em 2023 foram 11 vítimas.

Neste domingo, a partir das 09h, uma cerimônia será realizada na igreja em que Ivan frequentava. Ás 10h uma motociata está prevista para acontecer, com saída do posto 24h da Av. da Amizade com destino ao cemitério do Parque Gramado, onde o corpo será sepultado às 10h30.

