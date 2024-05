Nos dias 2 e 3 de maio, a equipe de merendeiras terceirizadas das creches e berçários da Rede Municipal

de Ensino da Prefeitura de Nova Odessa recebeu uma capacitação teórica e prática ministrada pela nutricionista do Setor de Merenda Escolar, Juliana Pissaia Savitsky. O encontro teve como objetivo melhorar ainda mais os procedimentos teóricos e práticos, visando uma alimentação de qualidade para os mais de 5.300 alunos da Rede.

Durante o treinamento, foi ressaltada a importância da proteína animal na dieta infantil, visando o adequado desenvolvimento e prevenção de anemia. Além disso, foi destacada a necessidade de seguir rigorosamente as diretrizes da legislação federal que regula a alimentação escolar, excluindo o açúcar e controlando as porções.

De acordo com Juliana Pisssaia, a obesidade infantil é um fator agravante que vem fazendo parte da vida das crianças atualmente. “Quando o aluno começa a criar o hábito da repetição, a equipe é orientada a oferecer mais saladas, legumes e carnes, que são alimentos que vão garantir o aporte proteico. Nas repetições, evitamos dar excesso de carboidratos, pois não podemos contribuir com a obesidade infantil e sabemos que, junto com ela, surgem outros problemas, como diabetes, aumento de colesterol e triglicerídeos”, explicou.

No primeiro dia de treinamento, o foco foi teórico, abordando temas fundamentais como as boas práticas de manipulação de alimentos, monitoramento de temperaturas, cloração de hortaliças e utensílios, entre outras diretrizes estabelecidas pela legislação vigente. Já no segundo dia, a ênfase foi prática, com a elaboração e aprimoramento de três cardápios utilizados na merenda escolar municipal. A equipe aprendeu a balancear as porções corretas e a disposição dos alimentos nos pratos, visando não apenas a qualidade nutricional, mas também a aceitação pelos alunos.

Um dos desafios enfrentados é a seletividade alimentar, por isso, a equipe foi orientada a oferecer variedade e respeitar as particularidades dos alunos, visando sempre o trabalho de educação nutricional de cada um, de acordo com suas necessidades.

O encontro foi acompanhado também pelas nutricionistas Camila Frederico e Reginalda Ferraz, que ressaltaram que uma alimentação completa e balanceada deve ser ofertada aos alunos, fazendo ajustes nas quantidades e porções, como a quantidade de proteína – importante fator de auxílio no crescimento e desenvolvimento durante os anos iniciais.

CARDÁPIO

O compromisso da equipe da Merenda Escolar da Prefeitura de Nova Odessa é garantir o melhor atendimento aos alunos, assegurando que recebam a quantidade adequada de nutrientes durante o período escolar. Sendo assim, o mês de maio está sendo dedicado a fazer as devidas atualizações apontadas nos cardápios das escolas da Rede Municipal e os responsáveis poderão ter acesso aos cardápios em breve, fazendo uma solicitação em sua unidade escolar.

“Posso assegurar que o setor de merenda escolar junto a Prefeitura Municipal de Nova Odessa se empenha o máximo que pode, de modo a assegurar que nossos alunos que são o objetivo do nosso trabalho existir, seja realizada da melhor maneira possível”, finalizou a nutricionista Juliana Pissaia.