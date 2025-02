Disse que era da Desktop, ia vender 150kg de fios que era da Vivo

Era da Desktop ou da Vivo? Um homem foi detido por receptação de material (fios de cobre) roubado no começo da tarde desta quarta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O caso aconteceu por volta das 13h no São Fernando, em um ponto conhecido como de material de reciclagem.

Os GMs perceberam que um carro estava com a ‘traseira pesada’ e que o motorista ficou ‘esperto’ com a presença dos guardas. Os GMs abordaram o motorista por conta deste comportamento.

📍DATA: 19 DE FEVEREIRO DE 2025 📍HORA: 12:40 📍LOCAL: RUA DA BLANDA × RUA DO PAPEL

🛑 RECEPTAÇÃO Estes Patrulheiros (Sub. Amorim e GCM Macedo), quando em patrulhamento preventivo pela Bairro São Fernando visualizamos o veículo supra citado Fiat Uno Azul passando defronte a um depósito de reciclagem observado o interior do local em uma velocidade bem reduzida cuja a suspensão traseira denotava que o carro trazia em seu porta malas quantidade considerada de objetos até então não identificados.

Entretanto, o condutor do veículo ao presenciar a aproximação da VTR da GCM rapidamente deixou o local.

Diante do comportamento incomum, os patrulheiros acompanharam o veículo, o qual foi abordado pelo local dos fatos.

Disse que trabalhava pra Desktop

Onde em busca pessoal nada de ilícito foi localizado com o condutor sendo identificado, alegou ser funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviço de internet para a DESKTOP. Porém, já no interior do veículo foram localizados 13 sacos contendo em seu interior fios metálicos de telefonia desencapados, pesando aproximadamente 150 kg.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão em flagrante delito tendo em vista que o material localizado e de uso exclusivo da empresa Vivo e não é comercialização nem ao menos descartado sem o devido procedimento e regulamento da empresa.

Que ainda pelo local compareceu uma equipe de investigação da Polícia civil que nos auxiliaram na continuidade da ocorrência.

Em ato subsequente o indivíduo foi detido através de uso de algemas, pois o mesmo demonstrou fundado receio de fuga, bem como para garantir a integridade física própria e dos demais patrulheiros, sendo ele conduzido e apresentado no 2° DP.

Pelo 2° Distrito compareceu a parte 02 representante da empresa Vivo que reconheceu os materiais pertencentes a empresa VIVO.

A autoridade Policial tomou conhecimento dos fatos e deliberou a lavratura do BOPC CP8143-1/25, ratificando a prisão em flagrante delito, determinando a apreensão de 2 celulares do autor o veículo supra citado, bem como os fios que estes foram entregues a parte representante.

Parte 01 J. A. R permaneceu a disposição da justiça e aguardando audiência de custódia.

