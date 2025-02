A Cia Arte-Móvel de Santa Bárbara d’Oeste lançará neste sábado (22), às 20 horas, no CEU das Artes, a obra: “Bando de sonhos, unidos, nos céus, sem fronteiras”, com a participação do elenco do filme e do diretor e roteirista da obra. A ação faz parte do projeto “O Bando” – aprovado pela Lei Paulo Gustavo no Município de Santa Bárbara d’Oeste. Além da apreciação da obra, o público contará com um momento de troca acerca da temática da obra. O lançamento do filme também será acessível e contará com recursos de audiodescrição.

“O Bando” é uma obra audiovisual sobre o viver-teatro, característica encontrada em grupos, coletivos e bandos que sonham juntos o mesmo sonho. A ideia de criar um filme sobre a vivência e a sobrevivência de um grupo teatral surge do desejo de revelar um teatro construído a muitas mãos, que morre a cada dia para renascer no seguinte. O objetivo é mostrar a trajetória de um coletivo de artistas que, entre dores e desafios, descobrem juntos os amores e os sabores dessa arte transformadora.

A ficha técnica da obra conta com roteiro e direção de Otávio Delaneza, produção audiovisual da Inspira Comunicação e produção executiva de Edson Nepomuceno. O filme é protagonizado pelos atores Almir Pugina, Brunna Oliveira, Gabriel Mazon, Helton Carlos e Lays Ramires, com participação de Bruno Richard Moura, Gabriela Schiavon, Maria José Gomes e Vinícius Mussato.

Leia + sobre Famosos, artes e música

No elenco de apoio estão Bárbara Campos, Débora Evelin, Estevan Faraone, Elder Arana, Graziela Cleodolfo, Jorge Facion, Neuza Rodrigues, Plácido Roberto Miquelino, Rodrigo Cotrim, Sara Oliveira e Talita Andrade. A trilha sonora exclusiva foi composta pelo também artista barbarense Giovanni Bonfim.

A Cia Arte-Móvel de Teatro busca estar em sintonia com a contemporaneidade, instigando em suas obras reflexões sobre relevantes questões da humanidade, caracterizadas pela poesia, metáfora e simbologia. Atuando há mais de 15 anos, a companhia trabalha na formação, criação e difusão das artes da cena.

Para realizar a reserva, basta enviar uma mensagem pelos canais de comunicação da Companhia via WhatsApp (19) 99955.3099 ou pelo Instagram @ciaartemovel ou ainda comparecer diretamente no local, com uma hora de antecedência do início da atividade. O CEU das Artes fica localizado na Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, no Planalto do Sol II, em Santa Bárbara d’Oeste.

O projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.

Serviço:

Lançamento do filme “Bando de sonhos, unidos, nos céus, sem fronteiras” | Lei Paulo Gustavo

Neste sábado (22), às 20 horas

Local: CEU das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita, com reservas ou retirada de senhas 1h antes da sessão

Acessibilidade: Audiodescrição e legendas

Classificação: Livre

Com informações da Cia Arte-Móvel

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP