Escola de Música apresenta Mostra Anual nesta 4ª no Teatro Lulu Benencase

Leia + sobre diversão e arte

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe nesta quarta-feira (26), às 19h30, a Mostra Anual da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura. Com entrada gratuita e aberto a todos os públicos, o tradicional evento marca o encerramento do ano letivo e celebra o talento e a dedicação dos alunos ao longo de 2025. O Teatro fica na Rua Gonçalves Dias, nº 696, no Jardim Girassol.

O concerto vai reunir os principais grupos da instituição – Orquestra Infanto-Juvenil, Orquestra Sinfônica, Corda Coral, Grupo de Percussão “Ritmos Brasileiros”, Combo de Prática Instrumental e Banda Sinfônica – em uma apresentação que evidencia a diversidade artística e a qualidade pedagógica desenvolvida durante o ano. O público poderá apreciar um repertório variado, que transita da música barroca ao rock, revelando a amplitude formativa da escola e o protagonismo dos estudantes em diferentes estilos e formações musicais.

Especial

“A Mostra Anual é sempre um momento muito especial para todos nós, porque celebra o empenho dos estudantes e o trabalho dedicado de toda a equipe da nossa Escola Municipal de Música. Ver esses jovens no palco do Teatro Municipal, mostrando tudo o que aprenderam ao longo do ano, reforça a importância de mantermos políticas públicas que valorizem a formação cultural. Convidamos toda a comunidade a prestigiar essa apresentação e reconhecer o talento que temos aqui em Americana”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A Mostra Anual é organizada pela coordenação pedagógica da Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos e representa um momento especial de celebração, encontro e valorização do ensino público de música em Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP