DER-SP ativa 11 radares: na SP-304, em Americana, e SP-306, em SBO

Expansão da fiscalização eletrônica, reconhecida por reduzir acidentes e vítimas, fortalece a proteção a motoristas e passageiros

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de SP (Semil), coloca em operação, a partir da 0h desta terça-feira (25), 11 novos radares em trechos estratégicos das rodovias estaduais não concedidas. Um deles é na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no km 121 (80 km/h), em Americana e outro na Rodovia Comendador Américo Emílio Romi (SP-306), no km 15, em Santa Bárbara.

A iniciativa reforça a segurança viária e protege quem utiliza as estradas, diminuindo o risco de acidentes graves por meio do controle de velocidade — uma das medidas mais eficazes na preservação de vidas.

Com a ativação, o total de equipamentos ativos nas rodovias não concedidas chega a 493. A lista completa com a localização dos pontos de fiscalização está disponível no site do DER-SP. Motoristas que trafegarem acima da velocidade permitida serão autuados, numa ação que busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas.

Segurança

“A instalação de radares reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e com a meta de zerar os acidentes”, afirma o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.

Os equipamentos fazem parte do contrato do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos ao longo dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas.

A escolha de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera histórico de acidentes, excesso de velocidade, características da via, pontos críticos e áreas de travessia de fauna. Os demais equipamentos previstos seguem em fase de implantação, com testes e homologação antes de entrarem em operação.

O início da fiscalização será divulgado oficialmente pelos canais do Governo, pela imprensa e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Confira a localização dos 11 novos equipamentos:

Rodovia Km Sentido Município Velocidade

SP 095 068,383 Oeste Jaguariúna 50 / 50 (km/h)

SP 121 026,224 Leste/Oeste Natividade da Serra 50 / 50 (km/h)

SPA 099/060 001,917 Norte/Sul Pindamonhangaba 60 / 60 (km/h)

SP 031 049,042 Leste/Oeste Ribeirão Pires 80 / 80 (km/h)

SP 457 059,898 Norte/Sul Rancharia 60 / 60 (km/h)

SP 501 011,110 Norte/Sul Álvares Machado 60 / 60 (km/h)

SP 501 025,927 Norte/Sul Presidente Prudente 60 / 60 (km/h)

SP 501 044,188 Norte/Sul Santo Expedito 60 / 60 (km/h)

SP 304 121,270 Leste Americana 80 / 80 (km/h)

SP 306 015,950 Norte/Sul Santa Bárbara d’Oeste 100 / 80 (km/h)

SP 344 244,960 Norte/Sul Vargem Grande do Sul 60 / 60 (km/h)

