Cidade reforça orientações sobre o uso de veículos adaptados e intensifica fiscalização conjunta da Polícia Municipal e SMMUR

Após as ações realizadas durante a Operação Sossego durante o feriado prolongado do dia 20 de novembro, a Prefeitura de Sumaré volta a alertar a população sobre os riscos e as regras que envolvem o uso das bicicletas motorizadas, cada vez mais comuns nas ruas da cidade. Além da Polícia Municipal, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) também realiza a fiscalização para garantir a segurança viária e o cumprimento das normas de trânsito.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Esses veículos, muitas vezes adaptados de forma artesanal, podem apresentar risco mecânico, gerar ruídos excessivos e circular em desconformidade com a legislação. Durante a Operação Sossego, a Polícia Municipal recolheu unidades irregulares justamente por falta de segurança, ausência de equipamentos obrigatórios e perturbação causada pelo barulho.

A instalação amadora de motores em bicicletas, especialmente sem acompanhamento técnico, pode comprometer a estrutura original, provocar superaquecimento, perda de controle, falhas no sistema de freios e aumentar a probabilidade de acidentes. Além disso, como todo veículo motorizado, esses equipamentos devem seguir as regras de circulação, incluindo local adequado de trânsito, limites de velocidade e respeito aos pedestres.

Segurança a todos em Sumaré

O secretário municipal de Segurança, Jeverson Eclair Soares, reforçou a importância da fiscalização. “A nossa preocupação é garantir segurança para todos. Bicicletas motorizadas irregulares representam risco ao condutor e à coletividade, além de gerar incômodo sonoro. Vamos continuar atuando de forma firme, tanto na Operação Sossego quanto nas ações de rotina, para coibir irregularidades e orientar a população”, afirmou.

A SMMUR também tem realizado abordagens educativas e fiscalizações em vias públicas. O secretário Moisés Paschoalim destacou que a orientação é a primeira estratégia, mas que medidas administrativas podem ser aplicadas quando houver infração. “Queremos que a população compreenda que não se trata apenas de uma questão burocrática, mas de segurança. Bikes motorizadas precisam seguir normas técnicas e de trânsito. Modificações caseiras colocam vidas em risco e não são permitidas”, explicou.

Dicas práticas

A Prefeitura dá dicas práticas para quem utiliza ou pretende utilizar bicicletas motorizadas:

* Evite adaptações amadoras: motores improvisados ou instalados sem conhecimento técnico comprometem a segurança e aumentam o risco de acidentes.

* Use equipamentos obrigatórios: farol, sinalização traseira, buzina, espelhos retrovisores e, especialmente, capacete.

* Respeite as regras de trânsito: circulação em vias adequadas, velocidade compatível e atenção redobrada aos pedestres.

* Verifique o ruído: alterações no motor que aumentam o barulho são irregulares e geram perturbação do sossego.

Leia Mais notícias da cidade e região