Escolas de Americana recebem exemplares do livro “Olhar de Goleiro”

As escolas de Ensino Fundamental da rede municipal de Educação de Americana receberam, nesta quarta-feira (8), exemplares do livro “Olhar de Goleiro”, escrito pelo jornalista Alex Ferreira e pelo idealizador da escola de goleiros Camisa 1, Vander Batistella. A entrega aos pedagogos ocorreu no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Octávio César Borghi, na Cidade Jardim, com a presença do secretário de Educação, Vinicius Ghizini, e da secretária adjunta Evelene Ponce Medina.

Com 200 páginas, o livro apresenta um conteúdo histórico inédito sobre a Camisa 1, primeira escola de goleiros do Brasil, localizada em Americana, que completa duas décadas de formação de jovens atletas entre 6 e 17 anos, de forma gratuita. A obra nasceu a partir de um concurso cultural de fotografia que mobilizou participantes de todo o Brasil, com registros que capturam a emoção e a intensidade dos goleiros em ação.

Os livros vão compor o acervo das EMEFs, CAIC e CIEPs e chegam às unidades acompanhados de material pedagógico de apoio alinhado à Base Nacional Curricular Comum (BNCC), para que os professores possam trabalhá-los com os estudantes.

O projeto de formação de atletas é mantido com apoio do Programa de Incentivo ao Esporte da Secretaria Estadual de Esportes e o livro conta com a chancela do PROAC-ICMS, o Programa de Ação Cultural, ambos do Governo do Estado de São Paulo.

“As atividades desenvolvidas pelo Camisa 1 são um orgulho para Americana, por unir esporte, educação e cidadania em um mesmo projeto. O ‘Olhar de Goleiro’ vai enriquecer o cotidiano de nossas crianças, que podem se inspirar nas histórias”, declarou Ghizini.

“Uma honra poder contar a história de um projeto pioneiro no Brasil e no mundo. Um projeto que, além de alimentar o sonho de jovens goleiros, também cumpre seu papel social, tirando essa garotada da ociosidade e das telas do celular”, afirmou o jornalista Alex Ferreira, que também foi o roteirista do filme documentário “Escola de Goleiros – O Filme – Nascidos para Defender”.

“A história agora está marcada para a eternidade. São mais de duas décadas de muito trabalho, e é gratificante ver isso registrado em um livro. Agradeço a todos que acreditam em nossas ações”, completou Vander Batistella.

A obra foi lançada em julho deste ano e tem produção cultural da 3marias e realização de Alex Ferreira Comunicação, Escola de Goleiros Camisa 1 e PROAC-SP. Conta com patrocínio de Papirus, Supermercados São Vicente, MBM, McDonald’s, Gráfica Paineiras, Faculdade de Americana (FAM) e Yellow. Apoiam também Nova América Consultoria e Contabilidade, Vision Som e Luz, Cinderela Fitas e Viés, Ramalhos, Elbergráfica, Nortex, Red Bird Creative Studio e Persianas Garcia.

