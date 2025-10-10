Procon de Nova Odessa reforça ações para o Dia das Crianças

Com foco na proteção do consumidor, órgão municipal orienta população sobre cuidados com brinquedos, prazos de validade e segurança para as comemorações deste domingo (12/10)

O Procon de Nova Odessa, órgão de defesa do consumidor, divulga orientações aos consumidores da cidade sobre a importância do planejamento nas compras de presentes para o Dia das Crianças, que é comemorado neste domingo (12/10).

O serviço destaca a necessidade de atenção redobrada aos prazos de validade dos produtos, à adequação dos brinquedos à faixa etária indicada e às políticas de troca — tanto em lojas físicas quanto no comércio eletrônico. A recomendação inclui ainda a exigência da nota fiscal, documento essencial para garantir o direito a trocas e reclamações em caso de problemas.

“Na hora de escolher o presente, especialmente brinquedos, recomendamos verificar se o item traz informações claras sobre faixa etária, instruções de uso e montagem, além dos interesses e habilidades da criança,” destacou a responsável pelo órgão, Kátia Ferrari.

Outro ponto essencial é conferir se o produto possui o selo de certificação do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), que garante que o brinquedo passou por testes de segurança e qualidade antes de ser comercializado.

O Procon também recomenda que o consumidor pesquise preços em diferentes estabelecimentos e sites, comparando não apenas o valor do produto, mas também o frete e o prazo de entrega, garantindo que o presente chegue a tempo para a data comemorativa.

Atendimento ao público

O Procon de Nova Odessa está localizado na Rua Duque de Caxias, 600 – Centro, junto ao prédio do Poupatempo. O atendimento ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 13h às 16h. Não há atendimento aos sábados e domingos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3476-3261.

