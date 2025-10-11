Respiração é ponto chave no tempo seco

Fisioterapeuta respiratória comenta sobre influência desse período do ano na saúde pulmonar

Leia + sobre saúde

O tempo seco, caracterizado pela baixa umidade do ar, pode ter um impacto significativo na nossa saúde, especialmente no sistema respiratório. O parâmetro adequado da umidade atmosférica deve ficar em torno de 50% e 80%. Quando fica abaixo de 30%, muitas pessoas sentem desconforto físico ou manifestam doenças. Nesse período a poluição costuma ser mais sentida pela população e, se há queimadas na região, é o combo perfeito para os problemas respiratórios.

Em 13 de setembro é o Dia do Fisioterapeuta e uma especialidade dessa área é a respiratória, que teve uma grande demanda na pandemia de Covid-19, mas no geral é pouco conhecida pelas pessoas. A fisioterapia respiratória ajuda a prevenir e tratar doenças do sistema respiratório e serve para melhorar o fornecimento de oxigênio para todo o organismo através de técnicas que ajudam a melhorar a respiração e promover a desobstrução das vias aéreas.

Para este período mais seco do ano, a fisioterapeuta Lorena Arruda de Oliveira, que possui especialização em terapia respiratória, orienta que é importante evitar exercícios físicos nos horários de maior calor, entre 10h e 17h. “Além disso, é preciso fazer lavagem nasal, umidificar os ambientes, seja com umidificador ou com bacia de água ou toalha molhada. Para crianças e quem usa muito a voz para trabalhar é bom usar nebulizador portátil, pois umidifica tanto as cordas vocais quanto as vias aéreas”, explica.

A especialista, que é sócia da loja Mais Saúde, especializada em venda e locação de produtos hospitalares e localizada no Shopping Órion, em Goiânia, cita ainda as doenças mais afetadas neste tempo seco. “São disparadas as rinites alérgicas e asma, onde é preciso arejar os ambientes, evitar mofos, ácaros. Além da bronquiolite em crianças e as pneumonias”, pontua. “É pouco falado, mas pessoas com problemas cardíacos também são mais afetadas nesta época, quando o risco de doenças cardiorespiratórias aumenta para elas. Então é essencial manter a hidratação do corpo e das vias áereas”, completa.

Algumas atividades contribuem para melhorar a saúde pulmonar e respiratória, veja a seguir:

Atividades aeróbicas

Atividades aeróbicas, como caminhar, correr ou pular corda, oferecem um treino essencial para o coração e os pulmões, contribuindo para seu funcionamento. Elas aumentam a capacidade cardiovascular, melhorando a eficiência do sistema respiratório.

Atividades de fortalecimento muscular

Atividades de fortalecimento muscular, como levantamento de peso ou pilates, são benéficas para os pulmões. Elas não apenas fortalecem os músculos do corpo, mas também desenvolvem a força central, melhorando a postura e tonificando os músculos envolvidos na respiração.

Exercícios de respiração

Exercícios específicos de respiração têm um impacto direto na capacidade respiratória. Eles fortalecem o diafragma e treinam o corpo a respirar de forma mais profunda e eficaz. Esses exercícios são uma ferramenta valiosa para melhorar a função pulmonar e promover uma respiração mais saudável.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP