Em virtude das chuvas contínuas que atingiram Nova Odessa na noite desta sexta-feira (10/10), a Prefeitura Municipal e a AEANO (Associação das Entidades Assistenciais de Nova Odessa) decidiram suspender, por segurança, as atividades da Festa das Nações.

De acordo com a organização, a expectativa era de que a chuva cessasse por volta das 20h, conforme as previsões meteorológicas, o que não ocorreu. “Infelizmente, a chuva persistente nos obrigou a suspender a programação desta sexta-feira, mas tomamos essa decisão pensando na segurança e no conforto da população.

A previsão era de que o tempo melhorasse, mas, como isso não aconteceu, optamos por agir com responsabilidade. Esperamos que neste sábado e domingo o clima colabore para que nossa população possa aproveitar um evento ainda mais bonito, com muita alegria e boa música”, lamentou o prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder, o Leitinho.

Sem chuva, hoje tem

A programação retorna neste sábado (11/10), a partir das 18h, com apresentações de Rai, Modo Sertão e o show principal de D’Lucca e Gabriel.

O encerramento, no domingo (12/10), a partir das 12h, promete um clima familiar com shows de Filipe Garrido e Beatles Alive, celebrando a união das nações e da comunidade.