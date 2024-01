Escolas municipais de Americana recebem serviço de poda de grama

A Prefeitura de Americana iniciou a primeira rodada do ano dos serviços de poda de grama nas unidades escolares. A manutenção é executada rotineiramente, seguindo um cronograma de trabalho estabelecido pela Secretaria de Educação e que contempla a totalidade dos prédios públicos ligados à pasta.

O trabalho previsto inclui o corte da grama, a capinação no calçamento e o recolhimento das folhas e dos resíduos da roçagem. As escolas são agrupadas em sete regiões e as equipes percorrem os bairros da cidade realizando as melhorias necessárias em cada unidade.

Nesta terça-feira (9), o trabalho foi efetuado na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Potira e na Creche Taperá, ambas localizadas no bairro São Manoel. A etapa atual vai contemplar a Creche Anajá, as EMEIs Manaí, Tangará, Aracati, Batuíra e Cunhataí e as Casas da Criança Manacá, Panamby e Pitanga.

“O ano letivo de 2024 tem tudo para ser um dos melhores de nossa rede. Estamos preparando as escolas com obras e manutenções, vamos adotar materiais didáticos complementares, expandir o ensino de Língua Inglesa e reforçar a formação dos educadores, para entregar à população a qualidade na Educação estabelecida pelo prefeito Chico Sardelli e pelo vice Odir Demarchi”, destacou o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini.

As aulas no Ensino Fundamental da rede municipal de Educação serão retomadas em 8 de fevereiro. Na Educação Infantil, o retorno às escolas acontece no dia 15 do mesmo mês.

