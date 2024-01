Feira do Artesanato de Santa Bárbara segue até sábado na Praça Central

Segue até sábado (13) a Feira do Artesanato de Santa Bárbara d’Oeste na Praça Central. Com opções de produtos artesanais em diversas técnicas e reformulada, a Feira funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas, e aos sábados, das 10 às 14 horas, valorizando a cultura do artesanato e trabalhos manuais e estimulando a criatividade e a expressão artística, além de fomentar a economia criativa e geração de renda no Município.

O público pode conferir trabalhos feitos em crochê como tapete e mandala, porta caneta e cobre jarra bordado, pano de prato e chaveiro (Bernardete de Camargo), bijuterias em macramê, sementes, pedrarias, couro e filtro dos sonhos (Maria Socorro), crochê e bordado, pintura e patchwork (Nilza Catib), peças decorativas, relógio, chaveiros e oratórios em pedrarias (Paulo Couto), acessórios de cabelo feitos de fitas (Silvaneide Sousa), chinelos customizados, chaveiros e bijuterias com pedrarias (Larissa Rodrigues) e bolsas e mochilas em costura criativa, patchwork e máscaras de tecido (Sonha de Paula/ Marcilene Paulo/Maria de Fátima Paulo), bijuterias feitas em capim dourado (Maria de Nazaré), além da venda de doces típicos (Cilas Coutinho).

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, pelo telefone (19) 3455.7000.

Serviço:

– Feira de Artesanato

Até sábado (13)

Segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas, e aos sábados, das 10 às 14 horas

Local: Praça Central | entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório, Santa Bárbara d’Oeste/SP

LEIA + NOTÍCIAS