Escolas Municipais recebem novos ventiladores em Santa Bárbara

As manutenções e melhorias seguem nas escolas da Rede Municipal

de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste com diversas frentes de trabalho. Nesta quinta-feira (23), a Emefei “Profª. Maria Regina B. Carpim”, do Jardim Europa, recebeu uma das equipes para a manutenção de ventiladores das salas de aula e espaços da unidade escolar.

A Prefeitura adquiriu recentemente 360 novos equipamentos para intensificar as melhorias e atender a demanda das escolas, em investimento de R$ 72 mil em recursos próprios. O objetivo é garantir ambientes escolares arejados por conta das altas temperaturas.

Outras equipes executam serviços de novos alambrados, pintura, telhado, piso, calhas, vidros, caixa d´água, entre outros. As ações seguem de acordo com cronograma planejado pela Secretaria de Educação.

A Rede Municipal de Ensino mantém 58 unidades municipais e atende mais de 16 mil alunos, da creche ao EJA (Educação de Jovens e Adultos).

