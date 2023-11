Molina e Monaro discutem Cross e verbas da saúde

O presidente da Câmara barbarense, Paulo Monaro, recebeu,

na tarde desta quinta-feira (23), o suplente de deputado estadual Ricardo Molina, para discutir planos voltados à melhoria da Saúde nos municípios. O encontro contou com a presença dos vereadores Celso Ávila, Felipe Corá, Careca do Esporte e Arnaldo Alves, assim como dos assessores Neto, Sergio Margato e Adriano Panin, e do jornalista José Alberto Fuminho.

Leia + sobre política regional

Durante a reunião, RMa apresentou suas propostas ao governo estadual, promovendo uma troca de ideias e sugestões para enfrentar os desafios na área da Saúde.

O foco estava em buscar soluções concretas em parceria com o Governo do Estado, visando melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

Paulo Monaro destacou a produtividade da visita de Molina, ressaltando o compromisso de todos os presentes em encontrar soluções efetivas para as demandas da população. Por sua vez, líder regional do Republicanos agradeceu a receptividade e reforçou o compromisso mútuo de trabalhar unidos para avanços na área da saúde.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP