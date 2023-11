A 4ª Edição da Festa Literária de Piracicaba ou FliPira 4.0

acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de novembro no Parque do Engenho Central de Piracicaba. O evento, que faz parte do calendário oficial cultural da cidade, tem como temas dessa edição o escritor Thales Castanho de Andrade, um dos pioneiros da literatura. O objetivo da FliPira é transformar as pessoas por meio do contato do público com novas experiências em diversas artes culturais. A abertura ocorrerá no dia 23 de novembro em evento reservado para autoridades, convidados e imprensa na sede do Pecege.

A FliPira é uma realização da Academia Piracicabana de Letras (APL), Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) e Pecege, além do apoio da Prefeitura de Piracicaba e da Secretaria da Ação Cultural (Semac), FEALQ, Grupo Oficina Literária de Piracicaba (Golp), Centro Literário de Piracicaba (Clip) Agência Neurônio Adicional ,Fealq e Biblioteca Municipal, com patrocínio: Colégio Objetivo, Acipi , Rotary e Simespi.

A Festa Literária oferecerá uma vasta programação cultural que inclui oficinas, apresentações musicais, sarau literário, lançamentos de livros, contação de histórias, peças teatrais, entre outras atividades, além de food trucks. O evento é gratuito e não é necessário inscrição, mas quem se inscrever no link https://eventos.linka.la/flipira-nov-23 concorrerá a um exemplar do livro ‘Thales Castanho de Andrade – da coleção Personagens da História de Piracicaba’, escrito por Ivana Negri.

Concurso literário

Além da programação cultural, a FliPira também oferecerá um concurso literário destinado aos alunos matriculados no ensino fundamental II e ensino médio, e adultos. As inscrições começam no dia 23/11/2023 e se encerram no dia 10/02/2024 e podem ser realizadas por meio do link http://bit.ly/concurso-flipira-2023 que também disponibiliza o regulamento. O anúncio dos ganhadores será no dia 28 de fevereiro de 2024 e a premiação em 08 de março de 2024.

Programação FliPira 4.0

Dia 24/11 – Das 9h às 18h

9h às 18h – Ação Espaço Autor em Destaque – Galpão 14 – Vários autores

9h às 10h – Oficina de Confecção de Marcadores de Livros – Galpão 9 FliPirinha – Com Ivana Negri e Carmem Pilotto

9h às 10h – Apresentação musical – Galpão 9 Palco Pirashow – Com Coral da Esalq – Cíntia Pinotti

9h às 11h – Oficina Meio Ambiente – Galpão 9 – Valdiza Maria Capranico

9h às 11h – Oficina Cecília Meireles e Vinícius de Moraes – Galpão 14 Teatro – Raquel Delvaje

9h às 11h – Oficina Recitrônico – Galpão 9 – Jaime Alexandre Curcio

9h às 11h – Oficina Museu TIC/História da Tecnologia – Galpão 9 – Rafael Sanson

9h às 11h – Oficina Rimas e Fantoches – Galpão 14 Palco Flip – Elisabete Bortolin e Bianca Rosenthal

9h às 11h – Oficina ferrovia e cidades – Galpão 9 – Vitor Vencovsky

10h às 11h – Contação de Histórias Menino das Cores e Pata do Elefante – Galpão 14 Palco Flip – Ana Christina Martins

10h às 11h – Palestra Libras – Galpão 14 Espaço Pecege – Laura Salere

11h às 12h – Apresentação Musical – Galpão 9 Palco Pirashow – Guillermo e Thamires

11h às 12h – Peça de Teatro Minotauro – Galpão 14 Palco Flip – Escola Prudente e Raquel Delvaje

14h às 16h – Contação de Histórias Menino das Cores e Pata do Elefante – Galpão 14 Palco Flip – Ana Christina Martins

14h às 16h – Oficina Meio Ambiente – Galpão 9 – Valdiza Maria Capranico

14h às 16h – Oficina Recitrônico – Galpão 9 – Jaime Alexandre Curcio

14h às 16h – Oficina Cecília Meireles e Vinícius de Moraes – Galpão 14 Teatro – Raquel Delvaje

14h às 16h – Oficina ferrovia e cidades – Galpão 9 – Vitor Vencovsky

14h às 16h – Oficina Museu TIC/História da Tecnologia – Galpão 9 – Rafael Sanson

15h às 16h – Oficina Poesias para Crianças – Galpão 9 FliPirinha – Leda Coletti e Maria de Lourdes Sodero Martins

16h às 17h – Sarau Literário do Thales Castanho de Andrade – Galpão 14 Palco Flip – Alunos do Colégio Objetivo

Dia 25/11 – Das 9h às 18h

9h às 18h – Ação Espaço Autor em Destaque – Galpão 14 – Vários Autores

9h às 18h – Oficina Caricatura e desenho – Galpão 14 – Erasmo Spadotto

9h às 10h – Palestra “As Tendências da Geração Digital” – Galpão 14 Palco Flip – Rodolfo Capler

9h às 10h – Apresentação Musical Coral Esalq – Galpão 9 – Cíntia Pinotti

9h às 10h30 – Sarau Grupos Literários com abertura do Elson de Belém – Galpão 14 Teatro – Raquel Delvaje

10h às 11h – Contação de histórias Aventuras de Capivalda / Perigoso e A Topeira Bobi – Galpão 14 Palco Flip – Marcela Montrazi

10h às 11h – Apresentação Musical – Palco 1 Pirashow – Alunos do Colégio Objetivo

10h às 11h – Palestra Libras – Galpão 14 Espaço Pecege – Laura Salere

11h às 12h – Palestra Construção de texto – Galpão 14 Espaço Pecege – Angelina Bolzam

12h às 13h – Palestra Construção de texto – Galpão 14 Espaço Pecege – Marina Dias

13h às 14h – Contação de histórias O Bicho da Goiaba – Galpão 14 Palco Flip – Helena Peixe

13h às 14h – Apresentação Musical – Palco 1 Pirashow – Groovie – Mario Brito

14h às 15h – Contação de histórias As Aventuras de Capivalda / Perigoso e A Topeira Bobi – Galpão 14 Palco Flip – Marcela Montrazi

15h às 16h – Apresentação Musical – Palco 1 Pirashow – Wana Narval

15h às 16h – Oficina de Desenho de Dinossauros e Animais – Galpão 9 FliPirinha – Geraldo Victorino de França Junior

15h às 16h – Roda de Conversa HQ e texto literário – Galpão 14 Espaço Pecege – Felipe Mussareli

15h às 16h – Sarau Literário do Thales Castanho de Andrade – Galpão 14 Palco Flip – Alunos do Colégio Objetivo

15h às 16h – Palestra Os Poemas e as Figuras de Linguagem – Raquel Delvaje

16h às 17h – Lançamento do Livro Infantil do Thales Castanho de Andrade + Entrega de diplomas do destaque infantil e juvenil + Lançamento da revista da APL – Ivana Negri e Vitor Vencovsky

16h às 17h – Palestra Bruno Chamochumbi – Galpão 14 Palco Flip – Bruno Chamochumbi

Dia 26/11 – Das 9h às 14h

9h às 14h – Espaço Autor em Destaque – Galpão 14 – Vários Autores

9h às 14h – Oficina caricatura e desenho – Galpão 14 – Erasmo Spadotto

9h às 10h – Oficina Lendas de Piracicaba – Galpão 9 FliPirinha – Evair Souza

10h às 11h – Apresentação Musical – Palco 1 Pirashow – Alunos do Colégio Objetivo

10h às 11h – Oficina de Origami – Galpão 9 FliPirinha – Dorinha Vitti

10h às 11h – Oficina Cecília Meireles e Vinícius de Moraes – Galpão 14 Teatro – Raquel Delvaje

10h às 11h – Contação de Histórias O Castelo de Sorvetes – Galpão 14 Palco Flip – Evair Souza

11h às 12h – Apresentação Cultural Coral e grupo de dança Infantil – Pátio pequeno – Comunidade Cultural de Santa Olímpia

11h às 12h – Palestra Construção de texto – Galpão 14 Espaço Pecege – Leandro Almeida

12h às 13h – Apresentação musical – Palco 1 Pirashow – Dú Quadros – MBM

13h às 14h – Encerramento – Pátio pequeno – Flipira

