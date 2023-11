Conheça diferença entre Ozempic e Rybelsus. Diabetes e emagrecimento

Ozempic bomba por aí- O diabetes é uma doença altamente prevalente e que

cresce em ritmo acelerado ao redor do mundo. No Brasil, estimasse que aproximadamente 16 milhões de pessoas convivam com a doença. Dessas, cerca de 75% têm o tipo 2 da doença.3-5

Para esses pacientes, a semaglutida se torna importante ferramenta na promoção do controle glicêmico1, perda de peso1 e na redução do risco de eventos cardiovasculares2.



Produzidos sob os nomes comerciais de Ozempic® e Rybelsus®, os medicamentos são comercializados no Brasil desde 2016 e 2022, respectivamente, nas versões injetável e oral. Entretanto, além das formas de apresentação, as medicações apresentam outras diferenças, como dosagem, manutenção, posologia, entre outras. Abaixo, citamos as quatro principais distinções entre os produtos, que, em conjunto com o médico especialista, podem auxiliar o paciente na escolha do produto.

Apresentação

Ozempic®: no Brasil, são comercializadas duas apresentações: a caneta de 0,25/0,5mg utilizada para início de tratamento. A caneta de 1mg contém quatro doses referentes à dose de manutenção.

Rybelsus®:o medicamento está disponível em comprimidos, nas doses de 3mg, para início de tratamento e nas doses de 7mg e 14mg para manutenção.

Administração

Ozempic®: injeção subcutânea que deve ser aplicada uma vez por semana, a qualquer hora do dia, independente dos horários das refeições. Pode ser utilizado isoladamente ou em combinação com outros tratamentos para diabetes, conforme orientação médica.

Rybelsus®: é administrado por via oral, em jejum, ao acordar, seguido por um período de pelo menos 30 minutos antes de ingestão de alimentos, líquidos ou outras medicações orais.

Indicação

Ozempic® e Rybelsus® são indicados para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2, inadequadamente controlado, para melhora do controle glicêmico, e adjuvante a dieta e exercício. Podem ser utilizados em monoterapia, quando a metformina é considerada inadequada devido a intolerância ou contraindicações, ou em associação com outros medicamentos para o tratamento do diabetes. O diferencial está, apenas, na administração dos produtos: Ozempic® = injetável e Rybelsus® = oral.

Atuação no organismo

Ambos os medicamentos promovem a redução do açúcar no sangue (glicose sanguínea) em adultos com diabetes tipo 2, estimulando a secreção de insulina e diminuindo a secreção de glucagon, somente quando a glicose sanguínea estiver elevada.3

Entretanto, Rybelsus® conta com a tecnologia SNAC, inovação que impede a pílula de se quebrar no ácido estomacal, fazendo com o que medicamento seja absorvido pela parede do estômago, chegando à corrente sanguínea. Portanto, é recomendado que o medicamento seja tomado em jejum e com apenas meio copo de água (120 ml), evitando que a pílula seja dissolvida pelo líquido e garantindo a absorção correta.

Vale ressaltar que todos os medicamentos da Novo Nordisk são vendidos sob prescrição médica, mas sem a necessidade de retenção da receita.

