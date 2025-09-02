O Projeto Ginástica Rítmica – Formando Cidadãos, promovido pela Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, está com inscrições abertas em Campinas (SP). Serão ofertadas de 160 vagas gratuitas para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, matriculados na rede pública de ensino do município.

A iniciativa conta com patrocínio da Rumo Logística e do Instituto Rumo, através da lei de incentivo ao Esporte, do Governo Federal e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Campinas, através da Secretara Municipal de Esportes e Lazer.

Com início no dia 01 de outubro de 2025, as aulas acontecem nos períodos da manhã e da tarde, com duração de uma hora e frequência de três vezes por semana.

Durante as atividades, as crianças e adolescentes terão a oportunidade de praticar com os cinco aparelhos da ginástica rítmica (fita, corda, arco, bola e maça) e desenvolver habilidades como coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade, agilidade, concentração e musicalidade.

Além dos benefícios físicos, o projeto incentiva valores como disciplina, respeito, responsabilidade social e convivência, fortalecendo o crescimento pessoal dentro e fora da quadra. Todos os participantes recebem uniformes completos (collant, camiseta, shorts e agasalho) e têm direito a um acompanhamento alimentar após as aulas, garantindo uma abordagem integral de saúde e bem-estar.

A medida contribui para que todos tenham energia adequada para o exercício e estejam protegidos de possíveis deficiências nutricionais — um cuidado essencial, sobretudo em contextos de vulnerabilidade social.

“O Instituto Rumo tem o objetivo de promover a distribuição mais equitativa dos recursos incentivados, fortalecendo o desenvolvimento socioeconômico e a geração de renda em municípios que, historicamente, tiveram menos acesso às leis de incentivo. Campinas é uma cidade estratégica para o nosso sistema logístico e estamos honrados em poder contribuir para a formação das crianças e adolescentes desse território”, afirma Tatiana Montório, coordenadora do Instituto Rumo.

O município contará com dois núcleos para atender à comunidade:

* Núcleo 1: Praça de Esportes Tancredo Neves, localizado na Av. das Amoreiras, 4445 – Jd. Novo Campos Elíseos – Campinas/SP.

* Núcleo 2: Parque Municipal Luciano do Valle, localizado na Rua Paulo Vianna de Souza, 2050 – Vila União – Campinas/SP.

Início: 01 de outubro de 2025

Manhã e Tarde (horários serão definidos)

As inscrições começam imediatamente e podem ser feitas pelo site da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura: https://fabrica.ong.br/inscricao-para-escolinha-de-ginastica-ritmica-de-campinas-sp

Para realizar a inscrição, o responsável legal deve acessar o site da Associação Fábrica de Saúde, Esporte e Cultura, preencher o formulário com os seus dados e do aluno.

Sobre o Instituto Rumo

O Instituto Rumo é uma associação privada sem fins lucrativos, responsável por gerenciar e executar o Investimento Social Privado da Rumo. São impulsionadores

de redes e articulações nos territórios para fomentar o desenvolvimento sustentável nas comunidades onde há presença da Rumo.

Visando o impacto social positivo, as iniciativas estão estruturadas em quatro pilares: colaborar com o desenvolvimento dos territórios; impulsionar o voluntariado e cidadania corporativa; valorizar a memória e a cultura ferroviária; e gerar inteligência social junto às comunidades.

Sobre a Rumo

A Rumo é a maior operadora privada de ferrovias de carga do Brasil, oferecendo uma solução logística integrada, segura e eficiente para apoiar o crescimento do agronegócio e da economia nacional. Com mais de 8 mil colaboradores, a empresa conecta os principais polos de produção agroindustrial aos mais relevantes portos de exportação do país.

Em 2024, pelo segundo ano consecutivo, a Rumo foi a única empresa brasileira do setor de logística a integrar duas carteiras do índice internacional Dow Jones de Sustentabilidade, além de seguir compondo a carteira do ISE B3, principal referência em práticas de sustentabilidade corporativa no Brasil.

