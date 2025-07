ESF do Parque da Liberdade promove conscientização sobre hepatites virais

A equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) do Parque da Liberdade realizou nesta segunda-feira (21) uma sala de espera ativa com foco no Julho Amarelo, campanha nacional de prevenção e conscientização sobre as hepatites virais. A atividade foi conduzida pelos enfermeiros Myrna de Oliveira Martins e Marcos Paulo Rodrigues.

Durante a ação, foram abordados os principais tipos de hepatite (A, B, C, D e E), formas de transmissão, diagnóstico e tratamento. Os participantes também receberam orientações sobre a importância da prevenção e do acesso gratuito a testes rápidos e vacinas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Como reforço, os profissionais entregaram um panfleto educativo, elaborado por eles, com informações claras e acessíveis sobre o tema. O material pode ser utilizado como referência e compartilhado com familiares e amigos.

Informação

“A informação é uma das principais aliadas na prevenção. Muitas pessoas ainda desconhecem que o SUS oferece gratuitamente testes rápidos e vacinas contra algumas formas de Hepatite. Conscientizar a população é uma forma direta de promover saúde e qualidade de vida”, destacou a enfermeira Myrna.

O enfermeiro Marcos Paulo reforçou a importância de o tema ser levado até a comunidade. “Trazer esse assunto para o dia a dia da unidade, por meio da sala de espera, é fundamental. A atenção básica, como porta de entrada dos usuários, tem um papel primordial na promoção em saúde, assim como no tratamento de quem adquire as infecções”.

“Essas ações ampliam o alcance das informações e aproximam os profissionais da comunidade. A prevenção é um dos pilares da Atenção Básica, e iniciativas como essa reforçam nosso compromisso com a promoção da saúde de forma contínua e acessível”, acrescentou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

