A funcionária Adriana Lima Zamariola fez carta elogio ao PagueMenos, supermercado da região que tem sido acusado de descumprir a legislação trabalhista. Ela disse que está pronta para receber críticas, mas que quis mesmo expor sua gratidão à empresa.

Carta da funcionária Adriana Zamariola

Meu nome é Adriana Lima Zamariola, sou funcionária do super mercados Pague Menos desde 2016. Entrei na rede Pague Menos com o intuito de trabalhar apenas um ano, mas o tempo foi passando e hoje estou aqui já com 9 anos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Fico muito triste em ver esses comentários maldosos sobre a empresa que eu trabalho.

Como toda empresa temos que cumprir com responsabilidade a nossa jornada de trabalho e respeitar as normas que são delegada a cada um.

Trabalho nessa empresa e de lá realizo os meus sonhos, e não só os meus mas o de vários funcionários, como hoje na rede trabalha a minha filha já com 8 anos de empresa e meu genro com 1 ano. Como não reagir o que estão falando? Se fosse uma má empresa jamais deixaria a minha família fazer parte dela…

Obrigada família Pague Menos,por continuar realizando sonhos…

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado