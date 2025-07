A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, informa que a grande final do Campeonato de Futebol Minicampo será realizada no próximo sábado, dia 26, às 15h45, no Campo do Progresso, localizado na Rua Independência, sem número, Centro.

A decisão será entre os times Desportivo Déli e Será Meu Deus. As equipes, que já se enfrentaram na fase de grupos e empataram por 1 a 1, voltam a se encontrar em um momento decisivo, disputando pela primeira vez o título da competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, a final será decidida na disputa de pênalti. Segundo o secretário adjunto de Esportes e Lazer, José Henrique de Carvalho, “A expectativa é de que a final seja ainda mais interessante e marcada por muita emoção por reunir duas equipes que já se enfrentaram na fase de grupos”, destacou ele. Semifinais No primeiro confronto da semifinal, o time Será Meu Deus empatou com o Esfer Matsubara por 1 a 1 no tempo regulamentar e garantiu a vaga na final ao vencer por 10 a 9 na disputa de pênalti. No segundo jogo, o Desportivo Déli superou o Unidos FC por 1 a 0, confirmando sua classificação para a decisão do campeonato. A Secretaria de Esportes e Lazer convida a população a prestigiar a final, que promete um grande duelo entre as equipes finalistas.

