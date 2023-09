Um homem que esfaqueou um agente da Gama morreu após tomar

um tiro na noite deste feriado de 7 de setembro. A vítima, de 53 anos, foi baleado após golpear com canivete um patrulheiro da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

O caso aconteceu no Centro em Americana no começo da noite. Apesar de golpe, o Guarda não ficou ferido devido ao uso do colete a prova de balas.

A patrulha era para ter sido normal em dia de pouco movimento com dois agentes. Eles suspeitaram de dois homens e foram fazer a abordagem na Rua Carlos Gomes. Segundo os GMs, o local da abordagem é um ponto frequentando por usuários de drogas.

Um guarda foi conversar com um rapaz de 33 anos, e o segundo agente de segurança foi tentar deter o segundo suspeito, mas foi surpreendido e atingido no abdômen por dois golpes de canivete.

O Gama reagiu e efetuou um disparo contra o homem, o atingindo em cheio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte da vítima. O outro homem abordado foi testemunha da ocorrência teria confirmado que a vítima baleada estava muito alterada no momento da abordagem.

O delegado Robson Gonçalves de Oliveira determinou a apreensão da arma do agente e do canivete e o corpo do homem assassinado foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

