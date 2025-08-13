Espaço TEA de Americana realiza oficina “Cuidar de quem Cuida” no dia 27

O Espaço TEA de Americana, que funciona no Núcleo de Especialidades, realiza no dia 27 de agosto (quarta-feira), das 9h às 10h30, a segunda edição da oficina clínica “Cuidar de quem Cuida”, voltada ao acolhimento de familiares e cuidadores de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A atividade será presencial na sede do Espaço TEA, na Rua Goiânia, nº 80, e oferecerá um momento de escuta ativa, apoio emocional e troca de vivências, abordando aspectos afetivos e práticos do dia a dia. O trabalho será conduzido por equipe multidisciplinar, com profissionais das áreas de psicologia, fonoaudiologia, pedagogia, terapia ocupacional, nutrição, psiquiatria, neurologia e assistência social.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo telefone (19) 3478-6321 ou pelo e-mail [email protected].

Segundo o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, “criar espaços como este é fundamental para fortalecer emocionalmente quem dedica tempo e energia aos cuidados de uma criança com TEA. A saúde vai além do atendimento clínico, ela também passa pela escuta, pela empatia e pelo suporte a quem enfrenta essa rotina diariamente”.

A diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rúbia, ressalta que a oficina “permite que os cuidadores tenham um momento para si, onde possam expressar sentimentos, dividir dúvidas e encontrar apoio em experiências semelhantes, fortalecendo o vínculo com a rede de cuidados e com outras famílias”.

Para a coordenadora do Núcleo de Especialidades, Valeska Dalanezi, “a proposta surgiu da escuta constante das famílias. Percebemos que os cuidadores também precisam ser olhados com atenção e carinho. Quando cuidamos de quem cuida, criamos uma base mais sólida para o desenvolvimento das crianças”.

