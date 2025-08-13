Sábado tem Feirão do Emprego (100 vagas) em Americana

100 vagas no PAT- O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana realiza, neste sábado (16), uma ação de empregabilidade em parceria com empresas da região, para o preenchimento de mais de 100 vagas em diversas funções operacionais e administrativas.

Os interessados devem comparecer ao Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), das 9h às 16h, com documentos pessoais e currículo impresso e atualizado.

As oportunidades são para ensino fundamental, médio e técnico, com ou sem experiência. Serão disponibilizadas vagas para assistente de vendas, consultor de vendas, eletricista, auxiliar de pré-impressão, operador de almoxarifado, auxiliar de embalagem, auxiliar de tecelagem, auxiliar de produção na área têxtil, ajuda de produção na indústria, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais, operador de máquina, torneiro CNC, torneiro mecânico, contramestre de tecelagem, assistente de recursos humanos, repositor, balconista, operador de caixa, entre outras funções.

Ação com 100 vagas e mais

“Essa ação é uma grande oportunidade para quem busca ingressar no mercado de trabalho, principalmente para quem procura o primeiro emprego. Estamos unindo forças com empresas da cidade e da região para oferecer vagas em diversas áreas, abrindo portas para que mais pessoas possam conquistar uma colocação profissional”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

A ação contará com a participação das empresas Crema Supermercados, BFA Alimentos, entre outras. O Cuca fica localizado na Rua Anhanguera, nº 16, em frente ao Mercado Municipal, no Centro de Americana.

