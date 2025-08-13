Deputado F Franco avança em Nova Odessa com 'embaixador do Esporte'

O deputado estadual Felipe Franco (União Brasil) decidiu avançar na região e ter seu representante em Nova Odessa. Ele vem pra sua reeleição no ano que vem e começou a ter novos embaixadores.

As cidades do estado tem vários embaixadores, que são profissionais convidados e escolhidos para fortalecer esse movimento do esporte. “Eu fui convidado pela assessoria dele”, diz Wesley Rodrigo Picoli, o novo nome de Franco em Nova Odessa.

Atleta e Professor de Educação Física Pós Graduado, Picoli é profissional da área do esporte renomado na cidade, ja recebeu alguns prêmios dentre eles o “Diploma de Mérito Esportivo” em 2024 na Câmara Municipal.

“Trabalhei na Secretaria de Esportes de Nova Odessa onde desenvolvi um grande trabalho, através desse destaque meu nome chegou até São Paulo e fui convidado pela Assessoria do Deputado Estadual Felipe Franco para ser o “Embaixador” da Força do Esporte no municipio de Nova Odessa”.

Franco aposta muito no esporte

Ele é responsável pelo maior movimento politico do esporte no estado de São Paulo, segundo o novo assessor.

