Chupeta para adultos? Dentista alerta para riscos

A moda da chupeta pra adulto- O que começou como uma suposta tendência nas redes sociais, adultos usando chupeta para aliviar estresse e ansiedade, virou motivo de preocupação entre profissionais da saúde. Embora o hábito possa parecer inofensivo, ele é prejudicial e pode causar danos reais à saúde bucal.
“A pressão constante da chupeta sobre a arcada dentária pode provocar movimentação dos dentes, alterar a mordida e até deslocar a mandíbula, causando desequilíbrios musculares e funcionais”, explica Dra. Diana Fernandes cirurgiã-dentista.
De acordo com a especialista, o uso prolongado e frequente da chupeta em adultos pode gerar uma série de consequências:
-Alterações dentárias e mandibulares: problemas como mordida aberta, mordida cruzada e desalinhamento dos dentes são comuns quando há estímulo mecânico contínuo sobre a arcada dentária.
-Complicações na fala e mastigação: “A chupeta muda a posição da língua e pode causar distorções na pronúncia de sons, além de prejudicar a mastigação pelo mau encaixe da mordida”, diz a dentista.
-Risco de infecções: quando mal higienizada, a chupeta pode se tornar um foco de bactérias e fungos, elevando o risco de infecções orais e respiratórias.
-Problemas na ATM e dores faciais: a pressão na articulação temporomandibular pode levar a dores no rosto, estalos ao abrir a boca, e até cefaleias tensionais.
Segundo a Dra. Diana, o impacto pode ser ainda mais preocupante em pessoas que já possuem predisposição a disfunções na ATM ou desalinhamento dentário.
“Trata-se de um hábito deletério, sem comprovação de benefícios psicológicos reais e com potencial de causar danos estruturais. Ao invés de aliviar o estresse, pode gerar problemas que demandam tratamentos complexos e prolongados”, reforça a especialista.
